Outdooractive: Outdoor-App zeigt aktuelle Schneehöhen für Tourenplanung an

In der aktuellen Wintersaison hatten Wintersportbegeisterte bislang mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, um ihre sportlichen Vorlieben ausreichend ausleben zu können. Die Winter werden wärmer und eine Schneesicherheit ist längst nicht mehr überall gegeben. Gerade abseits der Pisten finden sich im Gebirge oft große Unterschiede in der Schneehöhe, die sowohl durch die topographische Beschaffenheit als auch durch das Wetter zu erklären sind.

Für viele Alpinsportbegeisterte ist Schnee ein Muss. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Welche Gefahren der Schnee bergen kann, haben auch die letzten Wochen gezeigt. Allein Anfang Februar gab es in den Alpen zahlreiche Lawinenabgänge, die mehrere Opfer forderten. Um das Risiko solch tragischer Unfälle zu minimieren, ist neben adäquater Ausrüstung die Informationsbeschaffung zur aktuellen Lage unerlässlich. Je ganzheitlicher die Daten der Regionen erhoben werden können, umso besser können Vorhersagen möglicher Lawinen getroffen werden.

Aus diese Grund hat sich das Entwicklerteam der bekannten Outdoor-App Outdooractive (App Store-Link) dazu entschlossen, Informationen über die Schneelage zusätzlich zum aktuellen Lawinenlagebericht auf der eigenen Plattform zu integrieren. Outdooractive kann als Alternative zu Komoot und Co. gesehen werden und lässt sich kostenlos auf iPhones, iPads und die Apple Watch laden. Die Finanzierung erfolgt über ein Abomodell, das für die Pro-Version 29,99 Euro/Jahr und für die Pro+ Variante 59,99 Euro/Jahr kostet. 2021 hatte Stiftung Warentest Outdooractive in einem Test von Wander-Apps mit der Note „Gut“ (2,5) bewertet – auch Komoot erhielt die Note 2,5.

Neben den täglich aktualisierten Lawinenlageberichten können Wintersportbegeisterte nun auch Informationen über die Schneehöhe in den Alpenregionen in ihre Tourenplanung miteinbeziehen. Dieses Mehr an Information ist ein wichtiger Beitrag für ein erhöhtes Sicherheitsniveau im Wintersport abseits der Piste. Auf Outdooractive können Nutzer und Nutzerinnen damit die Schneehöhe entlang einer Skitourenroute exakt einsehen und auf Basis dieser Informationen ihre Tour planen. Auch Wandernde können dadurch genau erkennen, ob und wie stark der vorgesehene Weg mit Schnee bedeckt ist – ein wichtiger Input auch für deren Planung.

Schneedaten stammen von ExoLab

Die Daten für die Schneehöhe werden im Zuge des ESA MiLoW-Forschungsprojekts durch ExoLab aufbereitet und an Outdooractive geliefert. Dieses Ergebnis hat seinen Ursprung in der europäischen und amerikanischen Weltraumagentur ESA und NASA. Die Vielzahl der gelieferten Daten ermöglichen das Modell einer Schneemaske mit einer Genauigkeit von 20 Metern zum exakten Standort. Um die Höhe des Schnees so präzise wie möglich auszuwerten, nutzt ExoLab Messstationen und geostatistische Verfahren. Auch für zahlreiche Organisationen im Bereich des Bergsports und der Bergrettung kann die neue Funktion einen Zugewinn darstellen.

Ähnlich wie beim Platzhirsch Komoot (App Store-Link) bietet Outdooractive in der eigenen App und über die Web-Plattform zahlreiche Touren- und Routenbeschreibungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Skitouren. Laut eigener Aussage verfügt man derzeit über mehr als eine Million Touren und Routen in 180 Ländern auf der ganzen Welt. Outdooractive stellt zudem weltweite Karten, die für Outdoor-Freizeitaktivitäten entwickelt wurden, einen digitalen Reiseführer und eine Routing-Technologie samt Sprachnavigation, die Gefahrenwarnungen und vorübergehende Wegsperrungen berücksichtigt, zur Verfügung.