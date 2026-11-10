Paprika 4.0: Rezeptmanager jetzt mit Abo statt Einmalkauf

Über den Rezeptmanager Paprika (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit auch bereits mehrfach berichtet. Nun teilt das Entwicklerteam von Hindsight Labs mit, dass Paprika in Version 4.0 für iOS, macOS, Android und Windows zur Verfügung steht. Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase wurde die neue Version für alle Nutzer und Nutzerinnen freigegeben. Dabei wurde nicht nur die Oberfläche überarbeitet, sondern auch an zahlreichen Stellen der Funktionsumfang erweitert.

Besonders praktisch ist der neue Kochmodus, der Rezepte Schritt für Schritt beim Kochen begleitet. Hinzu kommen sogenannte Cookbooks zur besseren Organisation der eigenen Rezeptsammlung, eine erweiterte Suche mit kombinierbaren Filtern sowie eine Funktion zum Aufspüren doppelter Rezepte. Auch Vorräte lassen sich jetzt übersichtlicher verwalten, indem Lebensmittel beispielsweise Kühlschrank, Gefrierfach oder Speisekammer zugeordnet werden können.

Eine gute Nachricht gibt es zunächst für langjährige Paprika-User: Wer bereits eine frühere Version gekauft hat, erhält automatisch ein kostenloses Upgrade auf die Standardversion von Paprika 4. Die bisherigen Käufe bleiben also berücksichtigt. Neben den neuen Grundfunktionen profitieren Nutzer und Nutzerinnen unter iOS und macOS zusätzlich von Widgets für Einkaufslisten und Mahlzeiten sowie der Unterstützung für Apple Kurzbefehle. Auch die Integration mit Siri AI und die Unterstützung des iPhone Duo gehören zu den Neuerungen. Die Entwickler versprechen außerdem, dass bereits erworbene Funktionen und die Synchronisierung zwischen Geräten erhalten bleiben. Ganz ohne Einschränkungen ist der Wechsel allerdings nicht: Einige neue Funktionen werden künftig hinter einer zusätzlichen Bezahlschranke angeboten.

Das Abo ersetzt den bisherigen Einmalkauf

Die wohl größte Veränderung betrifft das Geschäftsmodell von Paprika: Statt wie bisher neue Hauptversionen gegen eine einmalige Zahlung freizuschalten, setzt Paprika 4 nun auf ein optionales Premium-Abonnement. Dieses kostet regulär 17,99 Euro pro Jahr, die Bestandskundschaft erhäl einen vergünstigten Tarif für 9,99 Euro jährlich. Zum Premium-Paket gehören unter anderem der Import von Rezepten aus Instagram, TikTok, Facebook und YouTube, das Einscannen von Kochbuchseiten, Nährwertanalysen und Familienkonten. Auch Barcode-Scanning für Lebensmittel, die Alexa-Integration, Kalender-Feeds für die Essensplanung und der Import von Rezepten aus der Zwischenablage sind enthalten.

Für Neueinsteiger bleibt Paprika 4 zwar kostenlos, allerdings ist die Gratisversion spürbar eingeschränkt. Wer noch keinen früheren Kauf vorweisen kann, darf maximal 50 Rezepte auf einem einzelnen Gerät verwalten. Eine Synchronisierung der eigenen Sammlung über mehrere Geräte hinweg ist ebenfalls an das Premium-Abo gebunden. Damit unterscheidet sich das neue Modell deutlich vom bisherigen Konzept, bei dem die jeweilige App-Version einmalig gekauft werden konnte. Gerade diese Umstellung sorgt bei langjährigen Nutzern und Nutzerinnen für Kritik. Viele hätten offenbar lieber weiterhin eine neue Hauptversion einmalig bezahlt, statt dauerhaft ein weiteres Jahresabo abschließen zu müssen.

Dass die Umstellung nicht bei allen gut ankommt, zeigt sich auch an den Reaktionen auf die Veröffentlichung. Das Entwicklerteam hat mit Version 4.0.20 bereits auf erste Beschwerden reagiert. So bleibt der Bestandskundschaft zunächst weiterhin der Import von Rezepten aus sozialen Netzwerken über den integrierten Browser erhalten, obwohl diese Funktion eigentlich künftig zum Premium-Angebot gehören soll. Ob bestehende User auch bei kommenden Funktionserweiterungen berücksichtigt werden, ist allerdings noch offen. Alle Infos zum 4.0-Update von Paprika gibt es im Newsbereich des Entwicklerstudios.