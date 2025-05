PayPal kündigt kontaktlose Bezahlmöglichkeit mit dem iPhone an

Dank der EU hat Apple die Bezahlfunktion des iPhones öffnen müssen. Im April hatten bereits die Volksbanken angekündigt, die verfügbare Schnittstelle für ihre Girocard nutzen zu wollen. Nun hat ein weiterer bekannter Name angekündigt, die Bezahlfunktion des iPhones nutzen zu wollen. PayPal will raus aus dem Internet und hinein in das Ladengeschäft.

„In den kommenden Wochen wird PayPal seine erste kontaktlose mobile Wallet starten – mit Deutschland als weltweit erstem Markt“, kündigt PayPal in einer Pressemitteilung an. Dazu will man die PayPal-App um eine virtuelle Mastercard ergänzen, die dann für Bezahlvorgänge im Laden genutzt werden kann. Darüber hinaus erhält man in der PayPal-App erstmals eine Gesamtübersicht seiner Online- und Offline-Einkäufe.

PayPal will Ratenzahlung, Angebote und Cashback anbieten

Dazu gesellen sich einige Funktionen, die wir bereits aus der Online-Zahlung mit PayPal kennen. Dank der „Ratenzahlung to Go“ wird man lokal gekaufte Produkte in drei, sechs, zwölf oder 24 monatlichen Raten bezahlen können. Die Antragstellung erfolgt schnell und flexibel in der PayPal-App.

Zudem soll es auch Prämien geben, wie PayPal in seiner aktuellen Meldung schreibt: „Verbraucher können Angebote in der PayPal-App aktivieren, um Cashback zu erhalten. Einmal aktiviert, erhält man Cashback bei zahlreichen Top-Marken in Deutschland, wenn man kontaktlos mit der PayPal-App bezahlt. PayPal wird in den kommenden Wochen mehr dazu bekannt geben.“

Ein genaues Startdatum für die neue Bezahlmöglichkeit hat PayPal bisher nicht genannt, man spricht stets von „in den kommenden Wochen“. Lange wird es also wohl nicht mehr dauern. Die große Frage ist allerdings: Für wen wird die virtuelle Mastercard eine Option? Mittlerweile dürften die meisten iPhones ja schon mit einer Apple Pay Option unterwegs sein – oder wie sieht es bei euch aus?