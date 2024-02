pCloud: 2-für-1 Aktion für Premium-Speicher aus der Schweiz

Anzeige. Der Valentinstag steht an und falls ihr noch ein Geschenk für euch und für eure Liebsten sucht, bietet pCloud jetzt die passende Rabattaktion an. Ihr kauft einmal den Cloud-Speicher mit Rabatt für euch und bekommt den gleichen Tarif noch einmal zum Verschenken dazu. Beachtet hier: Der zweite Plan kann nicht dazu genutzt werden, um das eigene Konto mit Speicher aufzustocken.

pCloud am Valentinstag günstiger

2x pCloud Premium Plus mit je 2 TB Speicherplatz für 399 Euro statt 1.198 Euro (zum Angebot)

2x pCloud Premium Ultra mit je 10 TB Speicherplatz für 1.190 Euro statt 3.780 Euro (zum Angebot)

Weiterhin gilt: Es handelt sich um eine Einmalzahlung. Es entstehen keine weiteren Folgekosten, ihr sichert euch pCloud auf Lebenszeit. Der Service ist seit mehr als 10 Jahren am Markt und zählt mehr als 19 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen weltweit. Unter anderem ist pCloud auch in anderen Geschäftsbereichen tätig und zur Finanzierung werden regelmäßig neue Produkte entwickelt. Durch einen selbstständigen Serverbetrieb sind die Fixkosten geringer als bei der Konkurrenz. Lebenszeit heißt natürlich immer, solange es den Service gibt. Und anhand der genannten Daten könnt ihr sehen, dass pCloud sich am Markt etabliert hat und kein schnelles Start-Up mehr ist.

Bei pCloud ist die erstmalige Investition deutlich höher als bei konkurrierenden Diensten, die auf monatliche oder jährliche Zahlungen setzen. Auf Dauer ist pCloud aber günstiger, da ihr nur einmalig bezahlt. Cloud-Services mit Abo wollen jeden Monat oder jedes Jahr ans Geld. Der Einstieg ist zwar günstiger, letztendlich wird man aber mehr Geld investieren.

Daten werden auf EU-Servern gespeichert

pCloud ist ein Service aus der Schweiz, die Server stehen allerdings in Luxemburg. Im Gegensatz zu anderen Anbietern werden eure Daten und Dokumente nicht über die USA oder China geroutet. pCloud hält sich an die vor Ort geltenden Gesetze und auch die schweizerischen Datenschutz-Richtlinien sind besonders streng. Der Anbieter arbeitet DSGVO-konform.

Ich selbst sitze viel am Computer und nutze daher gerne den Webzugriff, um Daten und Dokumente zu verwalten. Der Zugriff kann aber auch über mobile Apps für iPhone, iPad und Android erfolgen, demnach hat man seine wichtigsten Daten, Fotos, Videos und mehr immer mit dabei und kann bei Bedarf darauf zugreifen. Unter anderem könnt ihr auch einen Auto-Upload für eure Fotos und Videos aktivieren, um so stets ein Backup zu haben.

Für den Desktop steht auch eine App für Windows, Linux und Mac bereit. Die Anwendung erstellt ein sicheres und virtuelles Laufwerk und ermöglicht den Zugriff auf die Daten. Via Drag-and-Drop könnt ihr Inhalte schnell hochladen und in euer pCloud Drive kopieren.

Sichere Verschlüsselung für eure Daten

Um die Sicherheit der eigenen Daten zu gewährleisten, verwendet pCloud die TLS/SSL-Verschlüsselung, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn Informationen vom eigenen Gerät zu den pCloud Servern übertragen werden. Alle Dateien, die ihr in pCloud speichert, sind mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselungsmethode während und nach der Übertragung gesichert.

In pCloud könnt ihr jede Art von Dateien speichern, unabhängig von der Größe. So lassen sich selbst große Videodateien problemlos in der Cloud sichern. Gleichzeitig gibt es unbegrenzte Upload- und Download-Geschwindigkeiten und im Praxistest sind sowohl Upload als auch Download rasant schnell. Mit Freigebeoptionen könnt ihr Dateien per Link an Freunde senden, zudem lässt sich ein Link auch mit einem Passwort schützen, auch könnt ihr ein Ablaufdatum festlegen. Praktisch: Mit der Dateiversionierung kann man bis zu 30 Tage frühere Versionen wiederherstellen.

Die Handhabung der entsprechenden Apps ist intuitiv, das Design modern und der Funktionsumfang groß.

Jetzt 2-für-1 Aktion nutzen

Das Angebot ist zwar zum Valentinstag geschaltet, allerdings müsst ihr nicht zwingend eure Liebsten damit beschenken. Ihr könnt euch die Kosten natürlich auch mit guten Freunden oder Bekannten teilen und so beide sparen. Das Angebot ist nur bis zum 18. Februar 2024 gültig.

