pCloud: Mehr als 50 Prozent Rabatt auf lebenslangen Cloud-Speicher

Anzeige. Damit ihr die schönsten Momente immer sicher aufbewahren könnt, hat sich der Schweizer Anbieter pCloud zum Valentinstag etwas Besonderes einfallen lassen. Aktuell könnt ihr den sicheren Lifetime-Cloudspeicher mit einem Rabatt von über 50 Prozent ergattern und eure wichtigsten Daten in Zukunft immer mit einem ruhigen Gewissen speichern.





Zur Auswahl stehen drei verschiedene Pläne, die eines gemeinsam haben: Sie gelten nach der einmaligen Zahlung lebenslang. Ihr müsst euch also keine Gedanken mehr um irgendwelche Abos und steigende Kosten machen. Hier ein kleiner Überblick über die drei verschiedenen Angebote:

pCloud Premium 1 TB Lifetime für 199 statt 435 Euro

pCloud Premium Plus 2 TB Lifetime für 279 statt 599 Euro

pCloud Ultra 10 TB Lifetime für 799 statt 1.890 Euro

pCloud speichert Daten in der EU

Während alle großen Dienstleister wie Apple, Google, Microsoft und Co. unsere Daten über die Weltmeere schiffen, bleiben die Daten bei pCloud in der Europäischen Union. Die Server stehen in Luxemburg und die Daten müssen demnach nicht über den großen Teich oder in Richtung Fernost geschickt werden. Wenn ihr Daten auf die pCloud-Server ladet, erfolgt das ganze stets verschlüsselt und natürlich DSGVO-konform. Zudem werden die Daten mehrfach gespiegelt an unterschiedlichen Orten gespeichert, um die Verfügbarkeit zu verbessern und Datenverlust vorzubeugen

Gespeicherte Dokumente und Daten sind auf allen verknüpften Geräten abrufbar, wobei pCloud alle gängigen Systeme unterstützt. Es gibt Apps für iOS, Android, Mac und Windows, aber ihr könnt auch einfach per Webbrowser auf eure Daten zugreifen. Gesichert sind eure Dateien durch eine 256-bit-AES-Verschlüsselung sowie einen TLS/SSL-Kanalschutz.

Weitere spannende Funktionen im Überblick

Ein Upload- oder Downloadlimit gibt es bei pCloud nicht, daher könnt ihr auch besonders große Dateien sichern. Andere Cloud-Anbieter beschränken ihre Nutzer und Nutzerinnen ja oftmals mit einem Datei-Uploadlimit. Bekannte Funktionen wie eine Suche erleichtern das Auffinden von Dateien, wenn man sehr viele Dokumente abgelegt hat. Des Weiteren könnt ihr mit diversen Filtern zum Beispiel nur Fotos oder nur PDF-Dateien anzeigen. Hinzu kommt die Möglichkeit, Dokumente und Ordner mit einem Passwort zu belegen, um die Sicherheit dieser zu gewährleisten.

Praktisch ist auch die Tatsache, dass ihr ein Backup der gesamten Festplatte bei pCloud speichern könnt. Ebenso könnt ihr Dateien, Ordner und mehr freigeben und über einen Link teilen. Wenn ihr zum Beispiel Fotos und Videos speichert, könnt ihr diese auch einfach online betrachten, da pCloud dafür einen Foto-Viewer, einen Audio-Player sowie einen Video-Player anbietet. Demnach könnt ihr Videos und Musik direkt streamen und müsst die Daten nicht herunterladen. Was man mit pCloud sonst noch alles anstellen kann, erfahrt ihr auch in unserem Erfahrungsbericht.