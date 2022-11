pCloud Pass: Passwort-Manager aus der Schweiz jetzt im Angebot

Anzeige. Was waren das früher noch für Zeiten, als man sich seine paar Standard-Passwörter für zwei oder drei Webdienste gemerkt hat. Mittlerweile sollte man ein wenig mehr Zeit in das Thema Account-Sicherheit investieren. Dazu gehören auch sichere Passwörter, die man sich aber oftmals nicht merken kann.

Mit dem iCloud-Schlüsselbund hat Apple bereits einen durchaus brauchbaren Passwort-Manager am Start. Gerade wenn man plattformübergreifend am Start ist, gelangt man aber schnell an die Grenzen. Mit Apps wie beispielsweise pCloud Pass bekommt man deutlich mehr Optionen geboten.

Der Schweizer Cloud-Anbieter pCloud, der für seine Lifetime-Speicherpläne bekannt ist, bietet seit Neuestem einen Passwort-Manager namens pCloud Pass an. Wie auch der Cloud-Speicher muss pCloud Pass lediglich einmalig bezahlt werden und steht anschließend lebenslang zur Verfügung. Ein großer Unterschied zu anderen Apps, bei denen zwingend ein Abo notwendig ist.

pCloud Pass derzeit günstiger

Neben der Gratis-Version, die auf ein aktives Gerät beschränkt ist, aber alle Funktionen bietet, gibt es pCloud Pass auch als Premium-Version. Diese kostet aktuell 149 statt 595 Euro. Wer sich unsicher ist, wird sich auf die 30-tägige Testversion freuen – ohne Angabe einer Zahlungsmethode ist diese absolut risikofrei. So könnt ihr bereits vor einer Zahlung alle Funktionen auf mehreren Geräten nutzen und pCloud Pass im Alltag ausprobieren.

Die wichtigsten Funktionen von pCloud Pass im Überblick

Unbegrenzt Passwörter, Kreditkartendaten oder verschlüsselte Notizen speichern

Automatisches Ausfüllen von Anmeldedaten auf Webseiten

Sofortiges Füllen von Zahlungsformulare mit Kreditkartendetails

Generieren von starken und einzigartigen Kennwörtern

Zugriff auf synchronisierte Passwörter und persönliche Daten von überall aus und auf all euren Geräten

Auf diesen Geräten funktioniert der Passwort-Manager

Neben einer umfangreichen Web-App, auf die man mit einem Browser seiner Wahl zugreifen kann, gibt es pCloud Pass auch als native Apps für iOS, Android, macOS, Linux und Windows. Praktisch: Auf iOS kann pCloud Pass die Login-Daten auf einer Webseite automatisch einfügen. Außerdem gibt es Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge oder auch Opera.