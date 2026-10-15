Pellica: All-in-One-App für Analogfotografie nach Update mit vielen Neuerungen

Analogfotografie hat ihren ganz eigenen Charme, bringt aber auch eine kleine Herausforderung mit sich: Sind die Filme erst einmal entwickelt, lässt sich oft nur noch schwer nachvollziehen, mit welchen Einstellungen ein bestimmtes Foto aufgenommen wurde. Genau hier setzt Pellica (App Store-Link) an. Die iPhone-App wurde vom französischen Fotografen Imad Djebarni entwickelt, der seine analogen Foto-Workflows vereinfachen wollte. Statt mehrere Anwendungen oder ein klassisches Notizbuch zu nutzen, lassen sich wichtige Informationen zu den einzelnen Aufnahmen direkt am Smartphone dokumentieren.

Pellica erfasst die wichtigsten Aufnahmedaten direkt vor Ort. Dazu gehören unter anderem Belichtungszeit und Blende, wobei Schnellwahlräder die Eingabe erleichtern. Ein integrierter Belichtungsmesser unterstützt zusätzlich bei der richtigen Einstellung. Die App verwaltet komplette Filmrollen und unterstützt verschiedene Formate, darunter 35 mm-Film, das 120er-Mittelformat und Großformat. Auch GPS-Standort und Wetterbedingungen können automatisch protokolliert werden. Wer während einer Fototour lieber spricht als tippt, kann außerdem Sprachnotizen aufnehmen, um nach und nach ein digitales Fototagebuch zu erstellen.

Auch nach dem Auslösen ist Pellica hilfreich: Entwickelte Fotoscans lassen sich importieren und mit den zuvor gespeicherten Aufnahmedaten verknüpfen. Damit kann man später nachvollziehen, welche Einstellungen zu welchem Ergebnis geführt haben. Hinzu kommt eine Datenbank mit mehr als 500 Filmentwicklungslaboren weltweit. Anleitungen zu unterschiedlichen Entwicklungsverfahren wie C-41, Schwarz-Weiß und E-6 ergänzen das Angebot. Wer seine Aufzeichnungen lieber außerhalb der App verwalten möchte, kann sie als PDF oder CSV exportieren. Die gesammelten Informationen bleiben dadurch flexibel nutzbar und lassen sich beispielsweise für die eigene Bildarchivierung weiterverarbeiten.

Mehrere neue Funktionen im Oktober-Update

Wir hatten ja bereits im April dieses Jahres über Pellica berichtet, als die Anwendung für das iPhone ganz neu im deutschen App Store erschienen ist. In der Zwischenzeit hat sich bei Pellica viel getan, und Entwickler Imad Djebarni hat uns erneut angeschrieben, um über seine jüngsten Updates zu berichten.

In diesem Monat allein wurde die App komplett neu gestaltet. Zudem ist es jetzt möglich, den Entwicklungstimer direkt auf dem Sperrbild anzeigen zu lassen. Der Belichtungsmesser kann darüber hinaus Messwerte halten, Zonen anzeigen und Werte markieren. Pellica steht weiterhin kostenlos zum Download zur Verfügung, ist mittlerweile in elf Sprachen verfügbar und zeigt rund 800 Fotolabore und 400 Fotogeschäfte in über 50 Ländern weltweit an.

Pellica ist kostenlos im deutschen App Store erhältlich, benötigt rund 73 MB Speicherplatz und setzt mindestens iOS 16.0 oder neuer voraus. Eine deutsche Sprachversion ist ebenfalls verfügbar. Für zusätzliche Funktionen gibt es ein optionales Premium-Abo für 4,99 Euro monatlich oder 34,99 Euro jährlich; alternativ steht ein einmaliger Lifetime-Kauf für 129,99 Euro zur Verfügung. Zu den Premium-Funktionen gehört unter anderem die Cloud-Synchronisierung für Backups und den Zugriff über mehrere Geräte. Beim Datenschutz setzt die App auf lokale Speicherung der grundlegenden Daten und verzichtet laut Entwickler auf Werbung und Tracking.