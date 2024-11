Penbook: Notizbuch-App für iPad und iPhone derzeit komplett gratis

Zum diesjährigen Black Friday gibt es auch von den ein oder anderen Entwicklerstudios Rabatte einzuheimsen. Bei Reddit macht so auch der Entwickler der Anwendung Penbook (App Store-Link) für iPhones und iPads auf sich aufmerksam, der gerade den In-App-Kauf für eine lebenslange Lizenz („Lifetime Premium“) von Penbook komplett kostenlos anbietet.

Penbook kann auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Installation auf den Geräten neben iOS/iPadOS 15.0 auch mindestens 90 MB an freiem Speicherplatz auf dem Apple-Smartphone oder -Tablet. Das kanadische Entwicklerteam stellt bisher noch keine deutsche Lokalisierung zur Verfügung, allerdings lässt sich Penbook auch sehr gut mit grundlegenden Englischkenntnissen verwenden.

Penbook wird vom kanadischen Entwicklerteam von Pencil Research als „eine Notizbuch-App für iPad (und iPhone!)“ beschrieben, „die perfekt für alle ist, die gerne schreiben, zeichnen oder ihre Gedanken mit dem Apple Pencil organisieren.“ Im Gegensatz zu den meisten anderen Apps für Notizen verfügt Penbook über ein ganz spezielles Feature: Unter den über 100 Seitenvorlagen – darunter Klassiker wie Raster und Linien – finden sich auch Kalenderseiten wie Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskalender. Mit einem der letzten Updates hat das Entwicklerteam auch bereits einen Jahreskalender für das Jahr 2025 mit über 100 Seiten integriert.

Praktisches Feature: Kalenderimport in Jahresplaner

Besonders praktisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich eigene Kalender und ihre Einträge in Penbook importieren lassen. Auf diese Weise zeigen die Penbook-Kalenderseiten die tatsächlichen Kalenderereignisse an, auch gemeinsame Kalender können integriert werden. Die Kalenderseiten werden automatisch aktualisiert, wenn man dem eigenen iOS-Kalender etwas hinzufügt. Die Planner in Penbook lassen sich zudem im Hoch- oder Querformat, in iPhone- oder iPad-Größe, sowie mit beliebigem Datum und Datumsbereich verwenden.

Darüber hinaus lässt sich mit Penbook eine unbegrenzte Anzahl von Notizbüchern erstellen, jedes mit anpassbaren Papiertypen: Liniert, Raster, Notenblätter, Chemiepapiere und mehr. Zudem können Lesezeichen gesetzt und Seiten mit Notizen und Titeln versehen werden, so dass man ganz einfach zwischen Seiten oder Büchern wechseln kann. Ideen können mühelos mit Bildern, Textnotizen, Formen und weiterem organisiert werden, und auch ein PDF-Import und -Export steht in der App bereit, ebenso wie eine komplette Unterstützung für den Apple Pencil.

Wer noch weitere Informationen zu Penbook benötigt, findet diese auf der offiziellen Website der Notizbuch-Anwendung. Nach dem Download von Penbook könnt ihr euch für ein Abo oder den Einmalkauf entscheiden: Wählt hier einfach die unterste Option „Lifetime“ aus, die derzeit mit 0 Euro angeboten wird und sonst 49,99 Euro kostet. Danach könnt ihr die App unbegrenzt verwenden.