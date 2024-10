Pexar: Neue digitale Bilderrahmen mit 2K-Auflösungen vorgestellt

Das Unternehmen Lexar dürfte einigen von euch durch die angebotenen Speicherlösungen bekannt sein. Nun hat man mit der neuen Eigenmarke Pexar weitere Geschäftsbereiche für sich erschlossen und bietet unter diesem Namen jetzt zwei digitale Bilderrahmen an, die sich laut Hersteller „durch eine Auflösung von bis zu 2K und ein blendfreies Display auszeichnen“.

Die beiden neu vorgestellten Pexar-Displays verfügen über bis zu 2,4 Millionen Pixel und einen Farbraum von 100 Prozent sRGB, und sollen mit diesen Spezifikationen für klare und lebendige Farben sorgen. Zudem soll durch eine blendfreie Beschichtung und die hohe Helligkeit selbst in hell erleuchteten Räumen jedes Detail auf dem Display sichtbar werden. Für eine gute Performance sorgt eine CPU mit 2 GB RAM.

Mit den digitalen Bilderrahmen kann zudem der ganze Freundeskreis oder die Familie ihre besonderen Momente miteinander teilen. Bis zu 512 Nutzer und Nutzerinnen können ihre Smartphones mit dem Rahmen verbinden und Fotos und Videos hochladen. Dazu müssen sie lediglich mit dem Internet verbunden sein. Ähnliche Funktionen kennt man bereits von Bilderrahmen von Aura, bei der sich mehrere Personen an der Gestaltung der Bildauswahl über eine hauseigene App beteiligen können.

Integrierter Speicher kann per SD-Karte erweitert werden

Der integrierte 32 GB-Speicher der Pexar-Bilderrahmen bietet Platz für über 40.000 Bilder und kann über USB oder SD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden. Die digitalen Bilderrahmen lassen sich in drei einfachen Schritten einrichten und sind damit praktisch Plug-and-Play-fähig – besonders praktisch, wenn man die Rahmen an die Eltern oder Großeltern ohne große Technik-Kenntnisse verschenken möchte. Neben der kostenlosen Frameo-App (App Store-Link) lassen sich die digitalen Bilderrahmen auch direkt über das Touchscreen-Display bedienen.

Dank des anpassungsfähigen Designs können die digitalen Bilderrahmen überall im Haus aufgestellt werden: Sie zeichnen sich durch einen dezenten, dünnen Rahmen aus, und passen somit in nahezu jedes Zuhause. Der magnetische Ständer unterstützt sowohl das Hoch- als auch das Querformat, zudem passt sich das Display automatisch an die gewählte Position an.

Verfügbarkeit und Rabattcode

Der digitale 11-Zoll-Bilderrahmen von Pexar ist ab dem 1. Oktober 2024 bei Amazon zu einem Preis von 159,99 Euro erhältlich, die 10,1-Zoll-Version wird auch noch in diesem Monat verfügbar gemacht werden. Der Hersteller achtet zudem darauf, eine Verpackung aus recycelten Materialien bereitzustellen. Mit dem Rabattcode pexarframe bietet der Hersteller zum Verkaufsstart bis Ende Oktober fünf Prozent Rabatt auf die Bestellungen bei Amazon.

pexar 2K Digitaler Bilderrahmen (Powered by Lexar), 11-Zoll Anti-Glare IPS Touch... Wundervolles Geschenk für geliebte Menschen: Der pexar Wi-Fi-Bilderrahmen ist die beste Option für die Präsentation von Fotos und für Geschenke....

2K Anti-Glare Touchscreen: Genießen Sie einen Touchscreen mit einer Auflösung von 2000*1200, der lebendige Bilder auf einem atemberaubenden...