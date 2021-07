Phil Schiller: Apple Fellow sieht den iPod als Apples bestes Projekt

Apples früherer Marketing-Manager Phil Schiller, der sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat und nun als Apple Fellow im Hintergrund agiert, hat im Rahmen einer Frage-Antwort-Session mit dem Luxus-Autohersteller Lamborghini einige spannende Details hinsichtlich Apple und Innovation verlauten lassen.

Aktuell feiert Lamborghini den 50. Geburtstag seines Sportwagen-Modells Countach. Im Zuge dessen wurde eine Video-Serie ins Leben gerufen, in denen mehrere inspirierende Personen des öffentlichen Lebens zur Sprache kommen. Eine davon ist Phil Schiller, ebenfalls ein großer Auto-Fan.

Phil Schiller: „Bereit für Elektromotoren“

Phil Schiller berichtet, dass innovative Produkte, die zeitlos seien, sowohl ein großartiges Design aufweisen als auch ein Problem lösen würden. „Bei Apple leben wir gerne an der Schnittstelle von Technologie und Geisteswissenschaften, und ich denke, das ist ein wunderbarer Ort“, so Phil Schiller. „Es reicht nicht aus, einfach etwas zu machen – man muss es auch so machen, dass es im Leben der Menschen eine Bedeutung hat.“

In einem Q&A-Video auf der Website von Lamborghini deckt Phil Schiller auch auf, auf welches Apple-Produkt er am stolzesten ist: Es ist das iPod-Projekt. Auf die Frage, ob er Verbrenner- oder Elektro-Auto bevorzuge, würde er zunächst Verbrenner sagen, aber sei auch „bereit für Elektromotoren“, so Schiller. Seine liebste Beifahrerin ist übrigens seine Frau, wie eine weitere Antwort klärt. Eines der beiden Videos mit Phil Schiller haben wir euch unter dem Artikel eingebunden.

Foto: Lamborghini.