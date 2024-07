Phil Schiller von Apple wird Beobachter im OpenAI-Vorstand

Apple-Fellow und App Store-Chef Phil Schiller wird eine Beobachterposition im Vorstand von OpenAI übernehmen. Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg in einem neuen Artikel. Apple hat im Rahmen der Vereinbarung mit OpenAI, die die Integration von ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia vorsieht, eine Beobachterrolle erhalten. Phil Schiller wurde nun für diese Rolle ausgewählt.

Ein Vorstandsbeobachter ist eine informelle Position im Vorstand: Der Teilnehmende darf an Vorstandssitzungen teilnehmen und Beiträge leisten, hat aber kein Stimmrecht und übt keine Kontrolle aus. OpenAI hat gleichermaßen auch Microsoft eine Beobachterrolle im Vorstand eingeräumt, so dass Apple und Microsoft mit Schillers neuer Position auf Augenhöhe sind.

Auch Microsoft mit Beobachterposition im OpenAI-Vorstand

In Anbetracht der Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI könnten bei künftigen Vorstandssitzungen neue Vereinbarungen zwischen OpenAI und Microsoft behandelt werden. Laut Bloomberg könne dies jedoch zu Spannungen führen, wenn Schiller anwesend sei. Microsoft könne jedoch beantragen, dass Schiller von diesen Sitzungen ausgeschlossen werde. Phil Schiller hat bisher noch an keiner Vorstandssitzung von OpenAI teilgenommen und wird dies auch nicht vor Ende des Jahres tun.

Die Vereinbarung zwischen Apple und OpenAI sieht vor, dass Siri komplizierte Benutzeranfragen mit ausdrücklicher Zustimmung des Users an ChatGPT weitergeben kann. OpenAI bezahlt Apple nicht für die Integration von ChatGPT in seine Betriebssysteme, und Apple leistet umgekehrt auch keine Zahlungen an OpenAI. Im Rahmen der Vereinbarung wird zum jetzigen Zeitpunkt kein Geld ausgetauscht.