Philips Avent Babyphone mit Kamera und App-Anbindung vorgestellt

Mit diesem Artikel möchte ich nicht unbedingt die Frage nach dem besten Babyphone klären, so viele habe ich bisher nämlich gar nicht getestet. Trotzdem möchte ich heute einen Blick auf das Philips Avent Babyphone mit der Modellnummer SCD923/26 werfen, denn wir haben es seit der Geburt unserer kleinen Tochter im Einsatz und heute am Prime Day könnt ihr es günstiger kaufen – der Preis wurde auf 249,99 Euro (Amazon-Link) gesenkt.

Gesucht wurde ein Babyphone mit Video-Funktion und natürlich mit App-Anbindung. Okay, das war jetzt kein Muss, aber auf jeden Fall ein nettes Gimmick, das wir tatsächlich schon genutzt haben. Das Problem der meisten „smarten“ Babyphones: Sie setzen ausschließlich auf eine App und ein iPhone oder iPad als Monitor. Das ist bei Philips Avent und dem Connected Videophone zum Glück nicht der Fall.

Babyphone mit Empfangs-Einheit und App-Anbindung

Das Philips Avent Babyphone kommt nämlich mit einer klassischen Empfangs-Einheit daher, die sich ganz ohne App nutzen lässt. Auf einem Bildschirm könnt ihr bis zu 12 Stunden lang einen Blick auf euer Kind werfen, auf Wunsch schaltet sich das Display auch erst bei erkannten Bewegungen oder Geräuschen ein oder bleibt im Geräusch-Modus komplett aus.

Die Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom bietet dabei eine ausreichende Bildqualität. Man muss ja nicht unbedingt das Gesicht eines Einbrechers für ein möglichst detailliertes Fahndungsfoto aufzeichnen, sondern möchte nur sehen, ob das Kind noch schläft.

Ein sehr praktisches Extra ist dabei die optionale App-Anbindung, ohne dass die Funktion der klassischen Empfangs-Einheit eingeschränkt wird. Wir haben das Feature erst am vergangenen Wochenende genutzt, als wir abends noch bei Nachbarn zu Besuch waren und unser Sohn alleine zuhause geschlafen hat. Dank App-Anbindung war die etwas größere Entfernung kein Problem und so konnten wir Überwachung und Gegensprech-Funktion einfach über das iPhone nutzen.

Natürlich bietet das Connected Videophone von Philips Avent auch jeglichen sonstigen Schnickschnack, den ein Babyphone mitbringen muss. Es gibt ein integriertes Thermometer mit Alarmen, ein Nachtlicht und auf Wunsch auch 15 beruhigende Geräusche und Melodien. Sogar eigene Schlaflieder lassen sich aufnehmen und abspielen, das haben wir bisher aber gar nicht genutzt. Zudem wird der Video-Stream nur verschlüsselt übertragen und jede neue Anmeldung im Konto muss per Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigt werden.

Diese Details würden wir noch verbessern

Zumindest zwei Details hätte ich mir noch etwas anders gewünscht. Zunächst einmal werden Kamera- und Empfangs-Einheit nur per Micro-USB geladen und es gibt eine Warnmeldung, wenn man nicht das mitgelieferte Netzteil verwendet. Geladen wird trotzdem, am Ende wäre USB-C aber die noch modernere Lösung gewesen. Zudem leuchtet das Status-Licht der Kamera direkt Richtung Kind. Es ist zwar nicht wirklich hell, im komplett dunklen Kinderzimmer dann aber doch irgendwie.

Leider sitze ich aktuell schon am Schreibtisch im Büro und kann daher keine eigenen Fotos in diesen Artikel einfügen, auch weil das Prime Day Angebot ja zeitlich befristet ist. Wir sind mit dem Philips Avent Connected Videophone SCD923/26 aber wirklich zufrieden und würden es tatsächlich noch einmal kaufen. Solltet ihr noch konkrete Fragen haben, versuche ich diese in den Kommentaren zu beantworten.

