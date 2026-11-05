Philips Dual Basket Airfryer: Erstmals für unter 100 Euro

Mein Airfryer war erst gestern wieder im Einsatz. Neben vielen gesunden Sachen hat der Lieferdienst auch eine Portion Pommes gebracht, die aber nicht mehr ganz knusprig war. Drei Minuten im Airfryer und die Sache sah schon wieder ganz anders aus. So ein Ding gehört einfach in jeden Haushalt – und bei Amazon gibt es den empfehlenswerten Philips Dual Basket Airfryer jetzt zum neuen Tiefpreis.

Der Airfryer mit den zwei Körben ist bereits vor zwei Jahren gestartet und hat damals noch etwas über 200 Euro gekostet. Mittlerweile bekommt ihr den Philips Dual Basket Airfryer aus der 3000er-Serie für nur 99 Euro. Das ist der bisherige Bestpreis bei Amazon. Ihr habt dabei sogar die Auswahl zwischen drei verschiedenen Varianten, darunter auch ein komplett weißes Modell. Der Aufpreis von 99 Cent ist sicherlich zu verschmerzen.

Zwei Körbe sorgen für Flexibilität im Alltag

Der Philips Dual Basket Airfryer verfügt über zwei Schubladen mit einem Fassungsvermögen von 3 und 6 Litern. Bei uns in der Küche war genau dieses Modell über mehrere Monate hinweg im Einsatz und es würde dort wohl immer noch stehen, wenn ich nicht irgendwelche anderen Airfryer hätte testen müssen. Wir waren sehr zufrieden.

Durch die unsymmetrische Aufteilung konnten wir in der kleinen Kammer auch mal ein bis zwei Laugenstangen backen oder Burger-Brötchen anrösten. Und wenn ich abends mal wieder Heißhunger auf ein paar Chili-Cheese-Nuggets oder Mini-Frühlingsrollen hatte, dann war die kleine Kammer perfekt geeignet. In der großen Kammer sind oftmals Pommes oder vier Brötchen für das gemütliche Sonntagsfrühstück gelandet. Mittlerweile gibt es im Netz auch zahlreiche „echte“ Rezepte für richtige Mahlzeiten. Hier mal eine kleine Inspiration:

Für mich ist die Sache mittlerweile klar: Ein Airfryer gehört in jede Küche. Alles, was dort reinpasst, muss nicht in den großen Backofen. Gerade für ein oder zwei kleinere Dinge wirft man den ja ohnehin nicht an, das würde viel zu viel Energie verbrauchen. Der Airfryer ist sparsamer und es geht in den allermeisten Fällen auch noch schneller.