Philips Dual Basket Airfryer jetzt für nur 159 Euro

In der vergangenen Woche habe ich euch den Philips Dual Basket Airfryer ausführlich in einem Testbericht vorgestellt und mittlerweile natürlich noch einige Mal verwendet. Derzeit bekommt ihr die Heißluftfritteuse mit den zwei Körben besonders günstig. Bei Interesse solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Zum Testzeitpunkt hat das komplett schwarze Modell noch 199 Euro gekostet, die optisch etwas schickere Variante mit den kupferfarbenen Griffen sogar 219 Euro. Und genau die könnt ihr jetzt bei MediaMarkt und Saturn für nur 159 Euro kaufen. Aus meiner Sicht ein richtig guter Preis.

Einen kleinen Hinweis muss ich dazu aber mit euch teilen, er stammt von Björn aus unserem Kommentarbereich: „In der Spülmaschine muss man mit den Körben aufpassen. Bei uns bildeten sich Blasen und Macken an den Kupfergriffen. Wir bekamen alles getauscht und jetzt kommt nur noch der Innenkorb in die Spülmaschine.“ Laut offiziellen Angaben sollte es hier nicht zu Problemen kommen, alle „losen“ Teile sind laut Philips spülmaschinenfest.

Das könnt ihr mit einem Airfryer anstellen

Ihr habt noch nie einen Airfryer benutzt? Dann läuft in eurer Küche aus unserer Sicht definitiv etwas schief. Bei uns Zuhause ist der Airfryer eines der am meisten genutzten Küchengeräte. Im Prinzip machen wir darin alles, was wir sonst im Backofen machen würde. Natürlich nur solange es auch in den Airfryer passt, bei einer großen Pizza muss die Heißluftfritteuse natürlich passen.

Besonders klasse ist die Ersparnis in Sachen Zeit und Energie. Ein paar Brötchen vom Vortag aufbacken? Laugenstangen aus der Tiefkühlung? Oder natürlich Klassiker wie Pommes oder Chicken Wings – all das klappt im Airfryer wirklich klasse.

Der Philips Dual Basket Airfryer mit seinen zwei Körben ist noch etwas flexibler. Wir haben sowohl schon den kleinen oder großen Korb einzeln genutzt und auch schon zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereitet. Das klappt wirklich wunderbar.

Philips Dual Basket Airfryer 249,99 EUR 159 EUR jetzt kaufen