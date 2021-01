Philips Hue: Thread-Unterstützung über die Bridge geplant

In den letzten Wochen haben wir ja mehrfach über Thread berichtet. Der neue Standard der Connected Home over IP Allianz, zu der unter anderem Apple, Amazon und Google gehören, soll unsere Smart Homes in den nächsten Jahren noch ein bisschen besser machen: Mehr Reichweite, mehr Zuverlässigkeit und schnellere Reaktionszeiten gehören zu den Vorteil des neuen Protokolls.

Im Apple-Kosmos und HomeKit gibt es bisher nur einige Geräte, die den neuen Thread-Standard unterstützen, beispielsweise von Eve Systems oder Nanoleaf. Zudem ist zum aktuellen Zeitpunkt zwingend ein HomePod mini als Zentrale notwendig, um Thread überhaupt nutzen zu können. An der bisher noch sehr beschränkten Auswahl wird sich in den kommenden Jahren sicherlich noch etwas ändern.

So will Philips Hue den Thread-Standard unterstützen

Auch Philips Hue hat sich bereits mit dem Thema Thread auseinander gesetzt, immerhin sind auch sie ein Teil der Connect Home over IP Allianz. Welchen Weg man einschlagen will, hat der Hersteller aus den Niederlanden unserem Hueblog verraten: Man will die bestehende Hue Bridge mit einem Update Thread-tauglich machen.

„Wir beabsichtigen, dass die Hue-Bridge das CHIP-Protokoll unterstützt, so dass die daran angeschlossenen Hue-Geräte für das CHIP-Ökosystem verfügbar sind. Da die Lampen nicht direkt CHIP (Connected Home over IP) oder Thread unterstützen, sondern weiterhin auf ZigBee basieren, können sie keine Thread-Nachrichten für native Thread-Geräte übertragen, da sie sich in einem völlig anderen Netzwerk befinden“, so die nähere Erklärung der Hue-Macher.

Etwas schade ist das schon, aber durchaus verständlich. Immerhin ermöglicht Philips Hue über seine Bridge zahlreiche Funktionen, die sich ausschließlich über HomeKit so nicht abbilden lassen. Gerade bei neuen Innovationen will man weiterhin die Hue Bridge und die Hue-App als Basis nutzen können, um nicht von anderen Parteien abhängig zu sein.