Philips UV-C Mini Desinfektionsbox lässt Innovationen vermissen

Das Thema Desinfektion per UV-C-Licht ist in den vergangenen Monaten ja richtig interessant geworden. Wir haben euch schon einige Produkte vorgestellt, unter anderem den Mundus Pro von Einova. Mit der kleinen Box können Gegenstände desinfiziert werden, zudem fungiert sie als zentrale Ladestation im Haus. Neben zwei Qi-Ladeflächen auf dem Deckel bietet Mundus Pro auch einen herkömmlichen USB-Anschluss, an dem man einfach sein eigenes Kabel anstecken konnte.

Das neueste UV-C-Produkt von Philips ist nicht nur deutlich günstiger, sondern auch viel einfacher. Es bietet abgesehen von der Desinfektion von Gegenständen im Inneren keine zusätzlichen Funktionen. Und ganz ehrlich? Es gibt Markenprodukte anderer Hersteller, die deutlich günstiger zu haben sind und sogar noch mehr Funktionen bieten. Die Desinfektionsbox von Ledvance kostet beispielsweise nur 35,99 Euro und bietet einen integrierten Akku, der eine mobile Nutzung erlaubt.

173 Bewertungen Philips UV-C Mini Desinfektionsbox, 4W, weiß EFFEKTIV: Die Philips UV-C-Desinfektionsbox macht Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen auf Oberflächen in kurzer Zeit effektiv unschädlich. Desinfiziert selbst kleinste Gegenstände, wie...

SICHERHEIT: Eingebaute Sensoren und Timer garantieren eine sichere Desinfektion für Ihr Zuhause und stellen sicher, dass eine sofortige Deaktivierung beim Öffnen der Box erfolgt

Die große Desinfektionsbox bietet echte Vorteile im Alltag

Zudem fehlt mir bei diesem Gadget tatsächlich ein echtes Anwendungsgebiet. Auch wenn im Jahr 2021 sicherlich vieles anders ist als noch vor ein paar Jahren, habe ich persönlich nicht wirklich das Bedürfnis, mein Smartphone, meine Sonnenbrille oder meine Schlüssel per UV-C-Licht zu reinigen. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung.

Ganz anders sehe ich die Sache bei der großen Desinfektionsbox von Philips, die ich vor ein paar Monaten ausprobiert habe und leider wieder zurückschicken musste. Diese hätte ich mir in der Zeit, in der wir unseren Sohn noch mit angerührter Milch per Flasche ernährt haben, wirklich gewünscht. Be der großen Desinfektionsbox gibt es nämlich einen echten Benefit: Hier werden die Gegenstände nicht nur mit UV-C-Licht desinfiziert, sondern auch aktiv getrocknet. Das wäre ideal für die ausgewaschenen Flaschen gewesen.

Wenn bei euch tatsächlich auch gerade Nachwuchs ansteht oder ihr demnächst vom Stillen auf die Flasche umsteigt, dann würde ich mir die große Box genauer ansehen.