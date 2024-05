Photomator: Mac-App bringt neue Export-Funktion mit Vorschau und Wasserzeichen

Die Fotobearbeitungs-App Photomator (App-Store-Link) hat ein neues Update bekommen, das der App auf dem Mac eine vollständig überarbeitete Export-Funktion beschert. Neben einer Export-Vorschau ist unter anderem auch ein Wasserzeichen-Tool dabei, mit dem ihr eure Fotos besser schützen könnt. Alle Neuerungen lest ihr hier.

Die Export-Vorschau gibt euch ab sofort in den Export-Einstellungen die Möglichkeit, eure Fotos vor dem Export noch einmal anzuschauen. Das erspart mehrmaliges Exportieren und Prüfen der exportierten Bilder. Um euch eine Vorschau in voller Größe anzeigen zu lassen, könnt ihr ab sofort die „Quick Look“-Funktion verwenden, die über das zugehörige Icon in der Export-Vorschau erreichbar ist. Quick Look könnt ihr aber auch aktivieren, indem ihr einfach die Leertaste drückt. Mit Quick Look könnt ihr euch eine Export-Vorschau in voller Größe anschauen und damit zum Beispiel prüfen, wie eure Bilder mit Wasserzeichen aussehen.

Bilder mit Wasserzeichen in Photomator schützen

Wasserzeichen sind eine gute Möglichkeit, eure Bilder im Web zu schützen. Mit Photomator könnt ihr ein solches Wasserzeichen in Text- oder Bildform nun ebenfalls in den Export-Einstellungen hinzufügen. Dabei gibt es diverse Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen ihr ein individuelles Wasserzeichen erzeugen könnt.

Ein Pro-Tipp von den Photomator-Machern: Wenn ihr mehrere Bilder mit Wasserzeichen auf einmal exportieren wollt, dann wählt diese einfach in der Foto- oder Dateibibliothek aus und drückt den Command-E-Shortcut auf der Tastatur.

Das Update könnt ihr ab sofort im Mac-App-Store laden.