Pitaka Air Omni: All-in-One-Ladegerät für iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods & Co

Die Pitaka iPhone-Hüllen und das Qi-Ladegerät für die Wand haben wir euch schon im Test näher gebracht, ab heute gibt es auch das All-in-One-Ladegerät Air Omni (Amazon-Link) zu kaufen. Zum Start sogar mit 8 Prozent Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode PITAKAAO nutzt.

Ich habe das Ladegerät vorliegend und kann euch jetzt einen ersten Eindruck liefern, ein ausführlicher Test folgt noch. Air Omni ist natürlich ein wenig größer (17 x 20,5 x 3 Zentimeter), dafür könnt ihr aber auch alle Geräte gleichzeitig aufladen.

Ganz vorne befindet sich eine Qi-Ablagefläche für Smartphones mit bis zu 10 Watt – iPhones werden mit 7,5 Watt geladen. Dahinter befindet sich ein Ladepuck für die Apple Watch, der die Uhr sowohl liegend als auch aufgeklappt laden kann. Links daneben können die AirPods kabellos mit 5 Watt geladen werden. Ganz hinten gibt es einen USB-C und Lightning-Anschluss sowie eine klappbare Stütze, um so iPhone und iPad laden zu können. Hier gibt es 18 Watt.

Doch das ist noch nicht alles. Auf der rechten Seite gibt es einen zusätzlichen USB-C und USB-A-Port, um noch mehr Geräte anschließen zu können. Hinzu kommt eine kleine, beleuchtete Schublade, in der ihr aber nur winziges Kleinzeugs lagern könnt, zum Beispiel SIM-Karten.

Die Verarbeitung ist top, auch hier kommt auf der Oberfläche Aramid zum Einsatz. Zusätzlich gibt es einen per Magnet ausgestatteten iPad-Halter, der zwischen Ladepuck und Ladeanschluss platziert werden kann. So kann man das iPad im Querformat abstellen.

Nach ein paar Stunden mit dem Ladegerät fällt mir auf, dass die Geräte auf dem Lightning- und USB-C-Port etwas wackelig stehen – vor allem das große iPad. Der Port kann übrigens mit einem Knopf auf der Rückseite gewechselt werden, allerdings nur dann, wenn die Stütze eingeklappt ist. Wer oft zwischen Lightning und USB-C wechseln will, muss das Ladegerät hochheben, die Stütze einklappen und dann den Knopf drücken. Meine Empfehlung: Immer nur einen Port nutzen und das andere Gerät per Kabel an der Seite anschließen.

Der erste Eindruck ist wirklich super, wann und ob der Lüfter anspringt, konnte ich jetzt noch nicht feststellen. Hier verweise ich schon einmal auf meinen späteren Testbericht.

Das Pitaka Air Omni ist ab sofort erhältlich und kostet 179 Euro. Mit dem Gutscheincode PITAKAAO reduziert sich der Preis auf 164,68 Euro.