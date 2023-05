Pitaka: Viele Angebote und neues iPhone-Case in Schwarz/Blau

Pitaka-Produkte sind unverkennbar: Durch den Einsatz von Aramidfaser wird eine besondere Optik erzielt – das muss man mögen. Mir gefällt das Design gut und bevor wir auf den Sale eingehen, möchte ich euch das MagEZ Case 3 in der neuen Farbe Schwarz/Blau schmackhaft machen. Ich nutze schon ziemlich lange eine schwarz/blaue Hülle von Pitaka, allerdings für meine AirPods Pro (Die Farbe schwarz/blau gibt es nicht zu kaufen, war damals ein Geschenk).

Und die Variante Schwarz/Blau finde ich optisch wirklich schön und ab sofort könnt ihr diese Farbversion für das iPhone 14 kaufen. Das MagEZ Case 3 in Schwarz/Blau ist für das iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro Max erhältlich. Der Preis liegt bei 75,99 Euro, wobei die drei Cases für das iPhone 14, 14 Pro und 14 Plus aktuell mit 20 Prozent Rabatt angeboten werden und ihr nur 60,79 Euro bezahlen müsst. Leider ist das Case für das iPhone 14 Pro Max nicht rabattiert.

pitaka Hülle für iPhone 14 Pro Kompatibel mit Magsafe Ultradünn Hülle aus 1500D... Dünn und Leicht: Die Hülle hat eine Dicke :1.05 mm, Gewicht : 18.6g und ist kompatibel mit Magsafe, so dass Sie sowohl die Dünnheit als auch die...

Hochwertiges Material: Die Handyhülle ist aus hochwertiger 1500D Aramidfaser gefertigt, die 3D-Textur Gefühl und guten Schutz für Ihr Handy bietet...

Noch mehr Farben

Das Pitaka MagEZ Case 3 ist auch in weiteren Farben erhältlich und aktuell reduziert. Achtet auf die Coupons auf der jeweiligen Produktseite. Die Cases mit 600D Aramidfaser sind noch einmal etwas leichter und dünner, hier kommt man auf nur 0,95 Millimeter. Die Cases mit 1500D Aramidfaser sind etwas robuster und 1,05 Millimeter dick. Als Farben stehen Grau/Schwarz, Ouvertüre und Movement zur Auswahl bereit.

pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 14 Pro Kompatibel mit Magsafe aus 1500D... Kompatibel mit Magsafe: Magnetisieren Sie Ihr Handy einfach auf ein mit magsafe-kompatibles Zubehörteil und genießen Sie großen Komfort in einer...

Dünn und Leicht: Diese ultraschlanke Hülle macht Ihr Handy nicht größer, sondern fühlt sich an wie ein Teil Ihres Handys und lässt sich gut in... pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 14 Pro Max Kompatibel mit Magsafe aus... Dünn und Leicht: Die Hülle hat eine Dicke: 0.95mm, Gewicht: 20.3g und ist kompatibel mit Magsafe, so dass Sie sowohl die Dünnheit als auch die...

Hochwertiges Material: Die Handyhülle ist aus hochwertiger 600D Aramidfaser gefertigt, die 3D-Textur Gefühl und guten Schutz für Ihr Handy bietet...

Pitaka MagEZ Case Pro 3

Das Pitaka MagEZ Case Pro 3 ist für das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max erhältlich und bietet durch die Verwendung von TPU noch einmal mehr Schutz – dafür ist das Case auch dicker. Hier kommt 1500D Aramidfaser zum Einsatz, auch Support für MagSafe ist mit dabei. Mit dem 20 Prozent Coupon zahlt ihr nur 68,79 Euro statt 85,99 Euro.

Für die Apple Watch

Wer seine Apple Watch schützen und optisch umgestalten möchte, kann sich eine dünne Aramidhülle von Pitaka kaufen. Hier gibt es je nach Größe bis zu 25 Prozent Rabatt, als Farbe steht jedoch nur Schwarz/Grau zur Auswahl bereit. Zusätzlich ist auch das Apple Watch Armband im Angebot.

PITAKA Schutzhülle für Apple Watch Ultra (49mm) Ultradünne und Leichte Hülle mit... Kompatibilität: Die Schutzhülle ist kompatibel mit Apple Watch Ultra 49mm.

Hochwertige Aramidfaser: Diese Hülle besteht zu 100 % aus Aramidfaser, einem für Flugzeuge geeigneten Material, das sehr abriebfest und langlebig...

pitaka Schutzhülle für Apple Watch 8/7 (45mm) Ultradünne und Leichte Hülle mit... Kompatibilität: Die Schutzhülle ist kompatibel mit Apple Watch 8/7 45mm.

Hochwertige Aramidfaser: Diese Hülle besteht zu 100 % aus Aramidfaser, einem für Flugzeuge geeigneten Material, das sehr abriebfest und langlebig...