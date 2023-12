Pixelmator Pro: Neue Sammlung von App Store-Vorlagen integriert

Die Bildbearbeitungs-Software Pixelmator Pro ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren Macs und kann in vielen Fällen eine teure Abo-App wie Adobe Photoshop komplett ersetzen. Nun hat das Entwicklerteam von Pixelmator ein weiteres Update für Pixelmator Pro angekündigt, das vor allem App-Entwicklern und -Entwicklerinnen zugute kommen dürfte.

„Pixelmator Pro 3.5.1 bringt ein bahnbrechendes neues Update für App-Entwickler – eine Sammlung professionell gestalteter App-Store-Vorlagen. Von einer Reihe beliebter Screenshot-Layouts bis hin zu alternativen Farbpaletten bieten die neuen App Store-Vorlagen alles, was Sie brauchen, um auffällige App Store-Screenshots zu erstellen.“

So berichtet das Pixelmator-Team auf der eigenen Website. App-Screenshots gehören zu den ersten Dingen, die Menschen wahrnehmen, wenn sie im App Store auf eine App stoßen. Daher ist dies eine hervorragende Gelegenheit, die wichtigsten Funktionen einer App auf einen Blick zu präsentieren und einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.

Mit über 30 verschiedenen Vorlagen für Mac-, iPhone- und iPad-Apps soll es mit Pixelmator Pro ein Leichtes sein, professionelle App Store-Screenshots für jede App zu erstellen. Dazu ersetzt man einfach das Platzhalterbild und den Text in einer Vorlage, „und mit nur wenigen Klicks ist Ihr App-Screenshot bereit für die Veröffentlichung“, so das Pixelmator-Team.

Neue Mockups für Apple Watch Ultra und iPhone 15 Pro Max

Jede Vorlage wird mit einer Reihe verschiedener Farbpaletten geliefert, so dass sich eine Farbkombination wählen lässt, die am besten zur eigenen App passt. Wenn man den Screenshots eine persönliche Note verleihen möchte, können Farben, Schriftarten oder sogar ganze Layouts frei angepasst werden, um sie an den Stil oder die Markenidentität der App anzugleichen. Die Vorlagen erfüllen alle technischen Anforderungen des App Stores und sind in allen erforderlichen Größen verfügbar.

Zusätzlich zu den App Store-Vorlagen bringt das Update neue Geräte-Mockups, darunter die neuesten Apple Watch Ultra- und iPhone 15 Pro Max-Mockups. Außerdem gibt es neue iPad Pro-Mockups, die jetzt auch im Querformat verfügbar sind, sowie neue Visitenkartenvorlagen für Geschäftsleute – „alle optimiert und druckfertig“, wie das Entwicklerteam von Pixelmator Pro betont.

Das neueste Update für Pixelmator Pro auf Version 3.5.1 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen des Mac App Stores kostenlos zur Verfügung. Pixelmator Pro kann derzeit noch zum reduzierten Preis von 29,99 Euro statt sonst fälliger 59,99 Euro aus dem Mac App Store geladen werden. Von uns bekommt die Bildbearbeitungs-App eine unbedingte Empfehlung, auch im Mac App Store kommt die Anwendung auf sehr gute 4,8 Sterne.