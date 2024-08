Pixelmator Pro und Photomator: RAW-Support für ältere Kameramodelle

Das Entwicklerteam von Pixelmator ist hierzulande vor allem für die Bildbearbeitungs-Apps Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) und Photomator (Mac App Store-Link) für macOS bekannt. Auch bei uns in der Redaktion kommt Pixelmator Pro neben Affinity Photo immer wieder gerne für entsprechende Aufgaben bei der täglichen redaktionellen Arbeit zum Einsatz.

Nun hat das Pixelmator-Team erneut ein frisches Update für die eigenen Kreativ-Apps im deutschen Mac App Store veröffentlicht, das Pixelmator Pro auf v3.6.6 bzw. Photomator auf v3.3.21 anhebt. Mit beiden Aktualisierungen hält ein erweiterter RAW-Support Einzug, der sich vor allem um ältere Kameramodelle kümmert. Vom Entwicklerteam heißt es:

„Photomator und Pixelmator Pro unterstützen jetzt 28 weitere RAW-Formate von älteren, aber beliebten Kameramodellen. Dazu gehören Klassiker wie die Canon PowerShot G2 (von 2001) und die Panasonic LUMIX DMC-FX150 (von 2008). Außerdem haben wir ein Problem mit der RAW-Dekodierung der Panasonic LUMIX DC-GH5 II behoben, so dass Fotos von dieser Kamera jetzt problemlos geöffnet werden können.“

Das Update ist das mittlerweile vierte, mit dem man die RAW-Unterstützung in Photomator und Pixelmator Pro erweitert. Das Entwicklerteam hat bereits eine Unterstützung für komprimierte Fujifilm- und Canon-RAWs, RAWs von GoPro-Kameras und einige der neuesten Digitalkamera-Modelle wie die Nikon Z 6 III hinzugefügt. Eine vollständige Liste der derzeit unterstützten RAW-Formate in Photomator und Pixelmator Pro findet sich unter diesem Link. Die nun neu hinzugefügten RAW-Formate sind die folgenden:

Das Pixelmator-Team regt Nutzer und Nutzerinnen auch an, über ein Formular weitere noch nicht unterstützte RAW-Formate mitzuteilen, so dass diese mit zukünftigen Updates in den eigenen Apps zur Verfügung gestellt werden können. Die Aktualisierungen für Pixelmator Pro und Photomator sind ab sofort im Mac App Store kostenlos verfügbar, die beiden Apps kosten einmalig 59,99 Euro (Pixelmator Pro) bzw. ab 8,99 Euro/Monat im Abo (Photomator).