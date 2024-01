Place to Pee: CarPlay-App zeigt Toiletten noch genauer an

„Papa, ich muss mal.“ Wer hat das nicht schon einmal gehört? „Papa, wie lange dauert das noch?“ Antworten darauf gibt es mit einer ganz besonderen CarPlay-App: Place to Pee (App Store-Link). Die App des deutschen Entwicklers Markus Kreuz zeigt die nächsten Toiletten entlang der Autobahn, auf der man gerade unterwegs ist. Bedient werden kann die Anwendung ganz bequem via CarPlay.

Place to Pee ist jetzt aktualisiert worden und steht in Version 1.2 zum Download bereit. Mit dabei sind einige interessante Neuerungen, unter anderem erweiterte Filteroptionen. Unter anderem kann Place to Pee jetzt behindertengerechte Toiletten anzeigen, was für den entsprechenden Personenkreis wohl eine besonders wertvolle Information ist.

Ebenso zeigt Place to Pee ab sofort Informationen über die Kosten für die Toilette an. Auch das ist ja durchaus ein Indikator, denn immerhin sind die zahlreichen kostenpflichtigen Sanifair-Toiletten entlang der Autobahn ja recht sauber gehalten – im Vergleich zu einem kostenlosen WC auf einem kleinen Rastplatz.

Place to Pee kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Nach dem Download könnt ihr die App für zehn Suchen entlang der Autobahn ohne weitere Kosten nutzen. Die Vollversion von Place to Pee wird mit einem einmaligen In-App-Kauf für faire 2,99 Euro freigeschaltet.