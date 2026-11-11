Plants vs. Zombies: Klassiker wird für Apple Arcade neu aufgelegt

Plants vs. Zombies hat uns schon vor mehr als 15 Jahren begeistert. Danach hat der Kampf zwischen Pflanzen und Untoten leider einen Weg genommen, der uns gar nicht geschmeckt hat: Nach der Übernahme von PopCap hat Electronic Arts das Spiel mit In-App-Käufen und anderen wenig geschmackvollen Funktionen verunstaltet. Nun gibt es gute Nachrichten: Am 3. Dezember wird ein Remake des Originals auf Apple Arcade erscheinen.

„Plants vs. Zombies: Replanted“ (App Store-Link) könnt ihr euch schon jetzt als Download auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV vormerken. Benötigt wird natürlich ein Abonnement von Apple Arcade. Im Gegenzug erhalten wir einen waschechten Klassiker, der ganz ohne Werbung und In-App-Käufe ankommt. Zudem dürfen wir uns auf einige neue Features und Inhalte freuen, während das grundlegende Spielprinzip von damals unverändert bleibt.

Ihr habt absolut keine Ahnung, was euch in Plants vs. Zombies erwartet? Dann gibt es von uns etwas Nachhilfe: Ihr müsst euer Haus mit der Hilfe von verschiedenen Pflanzen, die im Garten platziert werden, vor heranstürmenden Zombies beschützen. Das ist nicht nur spannend und witzig, sondern macht definitiv auch süchtig. Ich kann mich jedenfalls sehr gut daran erinnern, damals Stunden mit Plants vs. Zombies verbracht zu haben.

Das sind die Neuerungen von Plants vs. Zombies: Replanted

Die Neuauflage auf Apple Arcade erhält nicht nur eine optische Überarbeitung mit angepassten Grafiken für die aktuellen Geräte-Generationen. Es gibt aber auch ganz neue Inhalte, die es im Original noch nicht gab.

Da wäre zum Beispiel ein neuer Party-Modus, der optional aktiviert werden kann. „Dann tauschen die Zombies ihre Anzüge gegen Neon-Shirts, Kirschbomben kommen als farbenfrohe Piñatas daher, und die Arbeit von Matschkürbis oder Kartoffelmine endet in famosen Konfetti-Explosionen“, heißt es vom Entwicklerteam.

Außerdem gibt es zwei weitere Spielmodi, in denen man seine strategischen Fähigkeiten auf die Probe stellen kann. Im Modus „Bewölkter Tag“ kommt kaum Sonne durch die Wolkendecke und Sonnenblumen schlafen ein. Im Modus „Ruhe in Frieden“ reicht schon ein erfolgreicher Zombie-Durchbruch, um die Spielrunde scheitern zu lassen. Ebenso neu ist ein lokaler Koop-Modus, in dem man das Haus zusammen mit einem Mitspieler verteidigen kann.