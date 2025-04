Plaud.ai: Neue Geräte mit künstlicher Intelligenz für Beruf und Privatleben

Geräte und Dienste mit künstlicher Intelligenz sind in aller Munde und haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren und arbeiten, bereits in den letzten Jahren deutlich verändert. Das Unternehmen Plaud.ai hat nun neue KI-Produkte für den deutschen Markt vorgestellt und will KI für alle zugänglich machen, ob im Berufsleben oder im privaten Umfeld.

Im Zentrum von Plaud.ai steht die smarte Verbindung aus Audio-Recordern und der Plaud-App. Auf Knopfdruck werden Gespräche nicht nur aufgenommen, sondern im Anschluss auch analysiert: Die KI ordnet Stimmen zu und erstellt automatisch Zusammenfassungen und Protokolle. Ob schnell die Einkaufsliste zuhause einsprechen, ein wichtiges Meeting im Büro mitschneiden oder unterwegs die Gedanken sortieren: Mit nur einem Knopfdruck ist alles festgehalten.

„Die integrierte KI versteht dabei nicht nur 112 Sprachen, sondern erkennt auch branchenspezifische Fachbegriffe – ideal für den Einsatz im internationalen und professionellen Kontext. Was Plaud.ai besonders macht, ist die stetige Weiterentwicklung der KI – denn mit jedem Update wird es besser. Kein Wunder, dass schon über 700.000 Menschen weltweit auf Plaud.ai setzen.“

So berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zugleich hat Plaud.ai auch zwei KI-Produkte vorgestellt, mit denen sich die KI verwenden lässt: Den Plaud.ai NotePin, sowie den Plaud.ai Note. Der NotePin ist laut Hersteller „ein stylischer KI-Begleiter für jeden Tag“. Ob als Halskette, Clip an der Jacke oder am Handgelenk getragen – das kompakte Design erinnert an einen Fitnesstracker und kann unauffällig nahezu überall am Körper platziert werden. Trotz seiner handlichen Größe bietet der NotePin den vollen Funktionsumfang der Plaud.ai-Technologie.

Mit einem Gewicht von nur 25 Gramm, 2MEMS-Mikrofon, einem Akku von 270 mAh und einem Speicher von 64 GB kann der NotePin kontinuierlich 20 Stunden lang aufnehmen. Das Gerät ist in den drei Farben Cosmic Gray, Lunar Silver und Sunset Purple zum Preis von 189,99 Euro, unter anderem bei Amazon, erhältlich.

Das zweite Gerät mit integrierter Plaud.ai-KI ist der Note. Das Gadget „ist der ideale Alltagsbegleiter – so flach, dass er mühelos in jede Tasche passt, und so smart, dass man ihn nie mehr missen möchte“. Mit der praktischen Magnettasche lässt er sich einfach auf der Rückseite kompatibler Smartphones befestigen. So werden nicht nur Gespräche, sondern auch Telefonate zuverlässig aufgezeichnet und transkribiert.

Der Plaud.ai Note ist lediglich 30 Gramm schwer, verfügt über 2MEMS- und 1VCS-Mikrofone und setzt auf einen 400 mAh-Akku. Der interne Speicher von 64 GB soll für eine kontinuierliche Aufnahmedauer von bis zu 30 Stunden reichen. Der Note ist ab sofort in den drei Farben Schwarz, Starlight und Silber zum Preis von 169,90 Euro erhältlich, unter anderem auch bei Amazon. Mehr Infos zum NotePin und Note gibt es auf der Website des Herstellers.

