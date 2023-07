Plaud Note auf Kickstarter: Sprachaufzeichnung mit ChatGPT

Viele wissen es ja vielleicht noch gar nicht, aber ich war früher auch redaktionell im Motorsport unterwegs. An den Rennwochenenden gab es vor allem eine unliebsame Aufgabe: Audio-Dateien mit Interviews aus dem Fahrerlager transkribieren. Das war manchmal ein echter Akt.

Plaud Note: Kampagne auf Kickstarter.com entdecken

Genau um dieses Problem möchte sich Plaud Note kümmern. Der AI-unterstützte Sprachrekorder sucht derzeit auf Kickstarter nach dem notwendigen Budget für die Massenproduktion, rund vier Wochen vor dem Ende der Kampagne haben knapp 4.000 Personen aber schon eine halbe Million Euro beigetragen. Das Projekt dürfte also realisiert werden.

Plaud Note zeichnet Gespräche und Telefonate auf

Angebote wird Plaud Note für gut 100 Euro inklusive Versand, allerdings gibt es bei dem Audio-Rekorder in Kreditkarten-Form, der mit einer MagSafe-Hülle geliefert wird, einige Details zu beachten. Denn es können nicht nur normale Gespräche, sondern auch Telefonate aufgezeichnet werden. Dazu werden zwei verschiedene Mikrofon-Technologien verwendet, wie das Entwicklerteam erklärt:

Für die Aufnahme von Telefongesprächen aktiviere den Vibrationsleitungssensor (VCS), indem du den Schalter nach oben schiebst, was eine präzise Aufnahme des internen Telefontons gewährleistet.

Für normale Aufnahmen aktiviere den Luftleitungssensor, indem du den Schalter nach unten schiebst. So kannst du klaren Ton in Meetings, Gesprächen, Sprachnotizen und mehr aufnehmen.

Bis zu 30 Stunden können so am Stück aufgenommen werden, insgesamt bietet die Karte mit ihren 64 GB Speicherplatz für bis zu 480 Stunden Audiomaterial. Die Magie kommt allerdings erst nach der Aufzeichnung ins Spiel – in Form von ChatGPT:

Durch die Nutzung der fortschrittlichen Algorithmen von OpenAI Whisper transkribiert die App von Plaud Note Aufnahmen in präzise, zeitcodierte Texte mit menschlicher Genauigkeit. Dies gewährleistet zuverlässige Aufzeichnungen deiner Gespräche und Inhalte, mit minimalen Fehlern oder Lücken – so als hättest du einen erstklassigen Assistenten.

Die App erstellt auf Wunsch sogar eine Zusammenfassung, Mind-Maps und Todo-Listen. Allerdings ist der AI-Service nicht kostenlos – der reguläre Preis beträgt 10 US-Dollar pro Monat. Im Super Early Bird Angebote bekommt man aber immerhin einen Monat gratis und im Anschluss das erste Jahr für nur 39 US-Dollar.

Solltet ihr wirklich häufiger Audio-Aufnahmen anfertigen und diese in Text umwandeln, scheint Plaud Note eine spannende Lösung zu sein – und die Zeitersparnis dürfte enorm sein, so zumindest meine Erfahrung. Noch ist allerdings etwas Geduld gefragt, die Auslieferung soll im September 2023 erfolgen.