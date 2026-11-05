Plitsch: Diese neue iPhone-App verrät, ob es gleich regnet

Wer kennt die Frage nicht: Muss ich jetzt noch schnell das Fahrrad nehmen, oder erwischt mich unterwegs der nächste Regenschauer? Die iPhone-App Plitsch (App Store-Link) vom deutschen Entwickler Jürgen Alker aus Hamburg will genau darauf eine schnelle Antwort liefern. Statt komplizierter Wetterkarten gibt es direkt auf dem Startbildschirm eine klare Ansage: „Ja“, „Nein“ oder „Kaum“. Dazu zeigt die App, wann der Regen beginnt, wie stark er ausfällt und wie lange er voraussichtlich anhält.

Für Deutschland greift Plitsch auf die Radardaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zurück. Diese werden alle fünf Minuten aktualisiert und bieten eine Auflösung von einem Kilometer. Außerhalb Deutschlands stammen die Wetterdaten von Foreca. In den Einstellungen von Plitsch lässt sich zudem festlegen, ob man nur Daten vom DWD geliefert bekommen möchte, oder ob die Datenquelle automatisch gewählt werden soll.

Mit der aktuellen Version 1.2 hat Plitsch zudem einige praktische Funktionen spendiert bekommen. Besonders interessant ist die Routenprüfung: Die App untersucht, ob es auf dem Weg mit dem Fahrrad, zu Fuß oder beim Laufen regnen wird, und zeigt an, ab welchem Streckenabschnitt es nass werden könnte. So lässt sich beispielsweise besser einschätzen, ob die geplante Radtour trocken bleibt oder eine Regenjacke ins Gepäck gehört.

Countdown direkt auf dem Sperrbildschirm

Auch der Blick auf die Uhr kann sich künftig lohnen: Plitsch zeigt einen Countdown bis zum nächsten Regen als Live-Aktivität auf dem iPhone-Sperrbildschirm an. Hinzu kommt ein Regenradar, das nicht nur Niederschläge visualisiert, sondern auch deren Zugrichtung und Geschwindigkeit angibt. Eine Meldung wie „Zieht nach Nordosten, etwa 30 km/h“ soll die Wetterentwicklung verständlicher machen.

Wer regelmäßig dieselbe Strecke zurücklegt, kann außerdem feste Pläne hinterlegen. Ein typisches Beispiel ist der tägliche Fahrradweg zur Arbeit. Plitsch berücksichtigt die gespeicherte Route und informiert rechtzeitig, wenn Regen auf dem Weg zum Problem werden könnte. Widgets und Siri-Unterstützung runden die Ausstattung ab und machen die wichtigsten Wetterinformationen schnell erreichbar.

Plitsch ist in zwölf Sprachen verfügbar und verfolgt zudem einen datensparsamen Ansatz: Die App verzichtet auf Werbung, Tracking und eine verpflichtende Kontoanmeldung. Der Download ist kostenlos, allerdings sind Funktionen wie Radar, Wetterausblick, Planung und Routenprüfung an ein Abo gebunden, das 1,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro/Jahr kostet. Plitsch steht für das iPhone bereit und benötigt neben iOS 26.0 oder neuer auch rund 10 MB an freiem Speicherplatz.