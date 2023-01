Pocket Card Jockey: Mischung aus Pferderennen und Solitär

Ich habe ernste Fragen zur Entstehung dieses Spiels. Was genau muss man einnehmen, um auf so eine Idee zu kommen? Seit rund 13 Jahren lade ich Spiele aus dem App Store, das neue Pocket Card Jockey (App Store-Link) landet definitiv unter den Top-5 der verrücktesten Titel. Direkt hinter I Am Bread, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern.

Pocket Card Jockey ist in dieser Woche auf Apple Arcade erschienen und lässt sich mit einem aktiven Abonnement auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installieren. Die Download-Größe beträgt knapp 600 MB, das Spiel ist unter anderem mit einer deutschen Lokalisierung ausgestattet.

In Pocket Card Jockey trefft ihr sogar auf Gott

Und das ist auch gut so, denn in Pocket Card Jockey wird eine richtige kleinen Geschichte erzählt. Ihr wollt als kleiner Reiter am größten Rennen der Geschichte teilnehmen, habt aber kein Pferd und bisher auch nicht sonderlich viel Training absolviert. Das ist aber gar kein Problem, denn das Tutorial ist wunderbar in die Geschichte integriert und erklärt euch das Spiel richtig gut.

Immer wieder stehen in Pocket Card Jockey natürlich kleine Solitär-Spiele im Mittelpunkt, bei denen ihr die Kartenstapel möglichst schnell leeren müsst. Sollte es dabei einmal nicht weitergehen, könnt ihr Karten aus dem Deck zur Hilfe nehmen, allerdings nur in begrenzter Anzahl.

Zwischen den Solitär-Spielen lauft ihr in einer witzig gestalteten 3D-Umgebungen in einem Pferderennen und müsst euer Pferd in die richtige Position bringen, um auf der Zielgeraden zum Sieg zu sprinten. Definitiv eine verrückte Idee.

Für den Einstieg in das Spiel solltet ihr definitiv ein paar Minuten Zeit mitbringen. Die Dialoge und die Einführung sind schon recht umfangreich gestaltet. In Pocket Card Jockey, das übrigens schon vor ein paar Jahren auf anderen Systemen erscheinen ist, gibt es definitiv so einiges zu entdecken.