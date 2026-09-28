Pocket Screen für macOS: Kleine Fenster, großer Workflow-Trick

Wer am Mac nur mit einem Display arbeitet, kennt das Spiel: PDF öffnen, Text schreiben, zurück zum PDF, wieder zum Text. Genau an dieser Stelle setzt die kleine, aber feine macOS-App Pocket Screen an. Die Anwendung verwandelt ein beliebiges unterstütztes Fenster in eine kleine, frei positionierbare Live-Ansicht, die dauerhaft über anderen Apps schweben kann. Das Originalfenster bleibt dabei an seinem Platz. So lassen sich etwa ein PDF neben einem Dokument, eine Webseite neben einer Recherche oder ein Chat neben einer anderen Anwendung im Blick behalten, ohne ständig zwischen Fenstern oder Spaces wechseln zu müssen.

Der Name erinnert an Apples Picture-in-Picture-Funktion, allerdings geht Pocket Screen beim Einsatzzweck allerdings etwas weiter. Die App ist nicht ausschließlich auf Videos ausgelegt, sondern kann unterstützte Browser, Dokumente, PDFs, Dashboards, Chats und andere Fenster als kompakte Live-Ansicht darstellen. Die Größe und Position lassen sich frei anpassen, außerdem können bis zu zwei solcher PiP-Fenster gleichzeitig angezeigt werden. Wer nur einen bestimmten Bereich eines Fensters beobachten möchte, kann dafür seit Version 1.5 auch den sogenannten Focus View verwenden.

Interessant wird das Konzept vor allem im Alltag, wenn die kleinen Ansichten nicht ständig mit der Maus bedient werden sollen. Pocket Screen bietet globale Tastenkürzel, mit denen sich unter anderem das aktuelle Fenster als PiP festhalten, ein zweites PiP hinzufügen oder die Mini-Ansichten vorübergehend ausblenden lassen. Die Shortcuts können in den Einstellungen angepasst werden. Zusätzlich lassen sich einzelne Ansichten in ihrer Transparenz und Aktualisierungsqualität verändern. Für unterschiedliche Szenarien stehen außerdem Modi für Energie sparen, Standard und flüssigere Darstellung zur Verfügung.

Praktisch für Ein-Fenster-Arbeitsplätze

Pocket Screen klingt zunächst nach einem Spezialwerkzeug, passt aber erstaunlich gut zu mobilen Mac-Arbeitsplätzen. Wer im Café, in der Bibliothek, im Zug oder auf Geschäftsreise keinen zweiten Monitor dabei hat, kann beispielsweise eine Anleitung, einen Timer oder einen Fortschrittsbalken permanent im Blick behalten. Auch beim Schreiben oder Recherchieren kann ein kleines Referenzfenster reichen, statt den gesamten Bildschirm zwischen zwei Anwendungen aufzuteilen. Pocket Screen ist damit weniger ein klassischer Fenster-Manager als eine Art digitale Randnotiz, die sich über den eigentlichen Arbeitsplatz legt.

Auch für Präsentationen und Bildschirmaufnahmen bringt die App ein interessantes Detail mit: Die PiP-Fenster können bei unterstützten Screenshots, Aufnahmen und Bildschirmfreigaben ausgeblendet werden. Eine Referenz bleibt damit auf dem eigenen Bildschirm sichtbar, ohne zwangsläufig im geteilten Bild zu landen. Auch beim Datenschutz setzt Pocket Screen auf lokale Verarbeitung: Der dargestellte Fensterinhalt wird nicht an Toybird Labs-Server oder externe KI-Dienste übertragen. Im App Store gibt der Entwickler zudem an, dass keine Daten von der App erfasst werden.

Kostenlos ausprobieren, einmalig freischalten

Pocket Screen läuft ab macOS 14.0 und unterstützt sowohl Apple-Silicon- als auch Intel-Macs. Die App ist im Mac App Store kostenlos erhältlich, die Gratisversion lässt sich ohne Ablaufdatum beliebig oft nutzen, beschränkt einzelne Sitzungen aber auf zehn Minuten. Wer längere Sessions benötigt, kann die zeitliche Begrenzung per einmaligem In-App-Kauf entfernen. Auf der Produktseite werden dafür 9,99 US-Dollar genannt, im deutschen Mac App Store aktuell 9,99 Euro für „Unlimited Access“. Die App selbst ist mit 2,4 MB ausgesprochen klein und steht unter anderem auf Deutsch zur Verfügung.