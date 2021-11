PopSockets: Neue MagSafe-Halterungen für Oberflächen und Kfz-Lüftung

Die kleinen PopSockets für die Smartphone-Rückseite sind populär und sicherlich auch euch schon einmal an dem ein oder anderen iPhone aufgefallen. Mir persönlich gefällt der kleine Knubbel am iPhone leider gar nicht – der praktische Nutzen ist aber enorm. Man hat einfach viel mehr Grip und Halt, was vor allem bei großen iPhones sinnvoll ist.

Zu Beginn dieses Jahres hat der US-Hersteller nun auch eigenes MagSafe-Zubehör vorgestellt, mit dem sich die knubbeligen Handgriffe bequem per Magnet an die Rückseite der iPhone 12- und iPhone 13-Generation heften lassen. Das Team von The Verge hat die Accessoires dann auch einem Stresstest unterzogen und ausprobiert, wie sicher das magnetische Zubehör am iPhone hält.

Mit dem PopMount Surface und dem PopMount Car Vent gibt es nun zwei weitere Neuerscheinungen im Portfolio des bekannten Zubehör-Herstellers. Der PopSocket Car Vent wurde entwickelt, um zwischen die Lüftungs-Rippen eines Autos geklemmt zu werden und so das iPhone 12 oder 13 für die Fahrt zu sichern. Die Lüftungs-Halterung funktioniert in Kombination mit dem PopSockets PopGrip für MagSafe und wird vom Unternehmen wie folgt beschrieben:

„PopMount Car Vent für MagSafe lässt sich einfach und sicher an senkrechten, waagerechten und abgewinkelten Lüftungsschlitzen befestigen und hält Ihr Telefon an Ort und Stelle, während Sie auf der Straße eine Besorgung machen oder auf einem Roadtrip quer durchs Land fahren. Für zusätzliche Sicherheit des Telefons können die Befestigungsstifte gedreht werden, um an dicken oder dünnen Lüftungsschlitzen zu halten.“

Ebenfalls neu ist der PopSockets PopMount Surface für MagSafe. Auch dieser ist zur Verwendung mit dem PopSockets PopGrip for MagSafe gedacht und hält das iPhone auf einer Oberfläche an seinem Platz. PopSockets sagt dazu:

„Die PopMount-Oberfläche für MagSafe hält Ihr Telefon problemlos an Ort und Stelle und passt perfekt in jede Küche, jedes Badezimmer, Schlafzimmer oder Schließfach. Sie können sich jederzeit und überall darauf verlassen, dass die PopMount Surface für MagSafe Ihr Telefon richtig sichert. Ob für den perfekten Fotowinkel bei bester Beleuchtung oder als freihändige Hilfe bei der Zubereitung des neuesten TikTok-Rezepts, der starke 3M VHB-Klebstoff des Produkts haftet auf fast jeder Oberfläche.“

Sowohl der neue PopMount Surface, als auch der PopMount Car Vent sind ab sofort auf der US-Website von PopSockets zu Preisen von 30 USD bzw. 20 USD verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass die Produkte bald auch im deutschen Webshop des Herstellers zu finden sein werden.