Praktische Bundles von Aqara und Amazon im Preis reduziert

Die Produkte von Aqara haben uns zuletzt immer sehr überzeugt. Man bietet spannende Möglichkeiten, die es sonst so auf dem Markt noch nicht oft gibt. Gleichzeitig sind die Preise auf einem sehr guten Niveau. Noch spannender wird es dann natürlich, wenn die Produkte auch noch reduziert angeboten werden. Wie etwa jetzt im Smart Home Online-Shop tink.de und der Alexa Week.

Aqara G4 Video Doorbell + Amazon Echo Show 5 (3. Gen) für 134,95 Euro

Die Videotürklingel und der Echo-Lautsprecher mit Display passen natürlich wunderbar zusammen. Immerhin könnt ihr auf dem Display sofort sehen, wer denn da an der Tür geklingelt hat, ohne gleich das iPhone aus der Hosentasche holen zu müssen.

Der Echo Show 5 kostet regulär über 100 Euro, ist bei Amazon im Rahmen der Prime Deal Days aber auf 54,99 Euro reduziert. Bei tink.de bezahlt ihr für das Bundle mit der Aqara G4 nur 134,95 Euro. Unterm Strich bleiben für die Türklingel also knapp 80 Euro – obwohl sie im Preisvergleich 93 Euro kostet.

Aber was macht die Aqara G4 Video Doorbell denn jetzt so besonders? Sie ist eine der wenigen smarten Türklingeln, die mit HomeKit Secure Video kompatibel ist. Zusammen mit einem iCloud-Abo könnt ihr die Video-Ereignisse ohne Umwege und verschlüsselt direkt in der iCloud speichern und müsst so kein teures Abo abschließen, wie es bei anderen Herstellern üblich ist.

Aqara G4 Video Doorbell + Echo Show 5 228,99 EUR 134,95 EUR jetzt kaufen

Aqara Smart Lock U200 Kit + Amazon Echo (4th Gen) für 239,95 Euro

Bei tink.de bekommt ihr das Smart Lock U200 mit einer zusätzlichen Abdeckung und einer NFC-Karte. Und jetzt gibt es noch den aktuellen Echo von Amazon obendrauf. Für das Bundle bezahlt ihr derzeit 239,95 Euro,

Der Echo der vierten Generation ist derzeit auf 59,99 Euro reduziert, der Normalpreis liegt bei 119,99. Rechnerisch bezahlt ihr für das Smart Lock samt Bonus-Zubehör also nur knapp 180 Euro – und das, obwohl der Preisvergleich bei 215 Euro liegt.

Der Echo dient übrigens als Thread Border Router und ist damit perfekt geeignet für den Matter-Standard. Das Smart Lock ist mit Apple Home Key kompatibel und kann direkt mit eurem iPhone oder der Apple Watch entsperrt werden, ohne eine App zu öffnen. Hier muss Apple aber noch die letzten Details integrieren, damit auch bei deutschen Türen die Falle ordnungsgemäß gezogen wird. Wir nutzen das U200 seit einiger Zeit im Büro und entsperren die Tür üblicherweise mit dem schnell funktionierenden Fingerabdrucksensor des Keypads.

Aqara Smart Lock U200 + Echo 4 399,98 EUR 239,95 EUR jetzt kaufen