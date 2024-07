Prime Video macht seine Benutzeroberfläche übersichtlicher

Amazon wird in den kommenden Wochen einige Veränderungen an der Benutzeroberfläche von Prime Video vornehmen. Das dürfte nicht nur die Ansichten auf dem Fire TV Stick betroffen, sondern auch den Apple TV. Bis die Änderungen bei euch sichtbar werden, kann aber noch etwas Zeit vergehen – das Update soll über die kommenden Wochen hinweg ausgerollt werden.

Was ich persönlich besonders spannend finde: Amazon macht deutlicher, für welche Filme und Serien keine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. Auch mir ist es immer wieder passiert, dass ich dann doch auf irgendwelchen Bezahl-Inhalten gelandet bin, die nicht in Prime Video inkludiert sind. Amazon schreibt dazu in einer Pressemitteilung:

Und jetzt wird es einfacher als je zuvor sein, zu sehen, was in einer Prime-Mitgliedschaft enthalten ist und wofür man eventuell extra bezahlen muss. Prime- und Zusatzabonnement-Logos wie Starz oder Crunchyroll werden auf den Helden- und Titelkarten eines Films oder einer Fernsehsendung angezeigt, um darüber zu informieren, von welchem Abonnement der Inhalt stammt. Wenn ein Titel eine zusätzliche Zahlung erfordert, wird eine gelbe Einkaufstasche angezeigt.

Das sind die weiteren Änderungen auf einen Blick

Darüber hinaus will Amazon die Oberfläche von Prime Video noch etwas übersichtlicher und moderner gestalten. Hier ein Überblick der Änderungen.

Inhaltsvorwärts-Navigationsleiste und Ein-Klick-Zugriff auf Titel: Neue Hauptnavigation inklusive eines Prime-Bereichs mit kostenfreien Inhalten.

Erkunden, Anmelden und Verwalten von Zusatzabonnements: Alle wichtigen Abos können jetzt direkt in der Prime Video App verwaltet werden.

Einfaches und intuitives Streaming-Erlebnis: Neue Animationen, fließende Seitenübergänge und Zoom-Effekte und viele weitere Anpassungen.

Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob sich auf euren Geräten schon etwas getan hat und die neue Ansicht schon bei euch gelandet ist. Bei uns ist bisher noch nichts in Sicht…