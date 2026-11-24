Apple könnte noch in diesem Jahr die beliebte (PRODUCT)RED-Produktreihe wiederbeleben. Wie Bloomberg berichtet, plant der Konzern offenbar neue Sondereditionen des HomePod mini 2 und der AirPods Max 2.

Beide Geräte sollen in speziellen Designs erscheinen und gleichzeitig Apples langjährige Spendenaktion zugunsten des Global Fund unterstützen. Mit den Einnahmen werden Projekte zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria in Entwicklungsländern gefördert.

Als möglicher Präsentationstermin gilt der Welt-AIDS-Tag am Dienstag, dem 1. Dezember 2026. Das wäre ein passender Zeitpunkt, um die Rückkehr der roten Produktlinie öffentlichkeitswirksam zu feiern. Apple könnte damit an eine Tradition anknüpfen, die den Konzern bereits seit zwei Jahrzehnten mit der Marke (RED) verbindet.

Rote Digital Crown bei den AirPods Max 2?

Beim HomePod mini 2 soll ein rotes Gewebegehäuse für den passenden Look sorgen. Deutlich ungewöhnlicher fällt offenbar das Design der AirPods Max 2 aus: Hier setzt Apple angeblich auf eine silberne Oberfläche, weiße Ohrpolster aus Netzgewebe und einen weißen Kopfbügel. Ein besonderer Hingucker dürfte die rote Digital Crown werden, die dem Kopfhörer einen dezenten (PRODUCT)RED-Akzent verleiht.

In den vergangenen Jahren war es ziemlich ruhig um Apples rote Sondereditionen geworden. Im Februar 2025 gab es bereits keine (PRODUCT)RED-Geräte mehr im regulären Apple-Sortiment, im März 2026 verschwand schließlich auch die letzte verbliebene rote iPhone-Hülle aus dem Verkauf. Mit den geplanten Neuauflagen könnte Apple die Kooperation mit (RED) nun wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig an die eigene Spendenkampagne erinnern.

Wie findet ihr die rote Farbe? Würdet ihr zu einem roten Produkt greifen?