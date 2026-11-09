Produktivitäts-Tool Raycast: KI versteht jetzt den Bildschirmkontext

Raycast baut die eigenen KI-Funktionen weiter aus. Mit dem neuen Feature „Dictate to AI“ können Nutzer und Nutzerinnen ihre Anfragen einfach einsprechen, während die KI automatisch den Inhalt der gerade geöffneten Anwendung berücksichtigt. Möglich macht das die Kombination mit „Screen Awareness“. User müssen somit keine Texte kopieren, Screenshots anhängen oder den Bildschirmkontext umständlich erklären.

Bereits im vergangenen August hatte Raycast mit „Screen Awareness“ eine Funktion vorgestellt, die Informationen aus der aktiven App oder dem geöffneten Fenster in den KI-Chat überträgt. Mit „Dictate to AI“ kommt nun die Spracheingabe hinzu. Ergänzend gibt es eine neue „Dictation AI“-Erweiterung, mit der sich Transkriptionen im KI-Chat verwenden, persönliche Diktierstile verwalten und Feedback erhalten lassen.

Auch Mac-User profitieren von weiteren Neuerungen. Eine neue Menüleistenanzeige informiert über die eigene KI-Nutzung und lässt sich in den Einstellungen aktivieren. Außerdem steht eine Kontakte-Erweiterung bereit, mit der sich Kontakte direkt im KI-Chat suchen, erstellen, bearbeiten und löschen lassen. Raycast Notes unterstützt inzwischen Bilder und unbegrenzt viele Notizen für Gratis-Nutzer und -Nutzerinnen. Hinzu kommen eine schnellere Suche und ein geringerer Speicherverbrauch der Mac-App.

KI-Verbesserungen auch für iOS

Raycast erweitert außerdem die hauseigene iOS-App, in der eine neue Tastatur KI-gestützte Schreibwerkzeuge direkt in die Texteingabe integriert. Gleichzeitig wurden die Cloud-Synchronisierung und der Abgleich zwischen Geräten verbessert. Damit sollen die Funktionen des Dienstes auch unterwegs komfortabler nutzbar sein.

Auch wer Windows verwendet, bekommt Neuerungen präsentiert: Die dortige „Screen Awareness“-Funktion wurde um zusätzliche Befehle ergänzt. Damit lassen sich gezielt einzelne Elemente oder komplette Fenster an den KI-Chat übermitteln. Raycast macht seine KI-Unterstützung damit plattformübergreifend kontextbezogener und reduziert den Aufwand, der bislang nötig war, um einer KI die eigene Arbeitssituation zu erklären.

Weitere Infos zum Update auf Version 2.11 von Raycast finden sich auf der Changelog-Seite des Entwicklerstudios. Raycast kann auf dem Mac ab macOS Tahoe installiert werden, sofern ein Apple Silicon-Chip vorhanden ist. Die kostenpflichtigen Tarife starten bei 8 USD/Monat.