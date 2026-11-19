Das Schweizer Unternehmen Proton macht den Wechsel von Google Drive zu seinem eigenen Cloudspeicher Proton Drive deutlich einfacher. Mit der neuen Funktion „Easy Switch“ können Nutzer und Nutzerinnen ihre Dateien direkt zwischen den beiden Cloud-Diensten übertragen, ohne sie zunächst auf den eigenen Rechner herunterladen und anschließend wieder hochladen zu müssen. Die Migration läuft vollständig im Hintergrund, während Proton Drive weiterhin wie gewohnt genutzt werden kann.

Bisher war der Wechsel eines umfangreichen Google Drive-Archivs mit reichlich Aufwand verbunden. Dateien mussten heruntergeladen, lokal zwischengespeichert und anschließend erneut hochgeladen werden. Das kostete nicht nur Zeit, sondern erforderte auch ausreichend Speicherplatz auf dem eigenen Computer und eine stabile Internetverbindung. Easy Switch übernimmt diesen Prozess nun automatisch und überträgt die Daten direkt zwischen den Cloud-Diensten. Auch die vorhandene Ordnerstruktur bleibt dabei erhalten, so dass man die eigenen Dateien nach dem Umzug nicht neu sortieren muss.

Neben gewöhnlichen Dateien berücksichtigt Proton auch die speziellen Dateiformate von Google. Dokumente, Tabellen und Präsentationen aus Google Docs, Sheets und Slides werden während des Imports automatisch in verbreitete Microsoft-Office-Formate konvertiert. Konkret entstehen daraus DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien. Den Fortschritt der Migration können die Nutzer und Nutzerinnen jederzeit in den Einstellungen von Proton Drive verfolgen. Ist der Vorgang abgeschlossen, informiert Proton zusätzlich per E-Mail. Sollte der verfügbare Speicherplatz nicht ausreichen, wird die Übertragung automatisch fortgesetzt, sobald ein größerer Speicherplan gebucht wurde.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für importierte Dateien

Ein wichtiger Aspekt beim Wechsel ist natürlich der Datenschutz: Proton verspricht, dass auch die importierten Dateien denselben Verschlüsselungsschutz erhalten wie alle anderen Inhalte in Proton Drive. Der Dienst setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so dass die Privatsphäre besser geschützt werden soll als bei klassischen Cloud-Angeboten großer Tech-Konzerne.

Passend zum Start der neuen Funktion verweist Proton auf eine wachsende Skepsis gegenüber der Abhängigkeit von US-Technologien. Einer eigenen Studie zufolge machen sich acht von zehn Peronen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich Sorgen über diese Abhängigkeit. Auch eine Untersuchung der Europäischen Kommission zeigt eine ähnliche Entwicklung: 82 Prozent der Europäer möchten die Abhängigkeit der EU von digitalen Technologien aus Nicht-EU-Ländern reduzieren. 85 Prozent sprechen sich zudem dafür aus, digitalen Diensten den Vorrang zu geben, die in Europa entwickelt und kontrolliert werden. Immerhin 58 Prozent wären laut Eurobarometer sogar bereit, für einen solchen Anbieter etwas mehr zu bezahlen.

Die neue Easy Switch-Importfunktion für Proton Drive wird ab dem heutigen 19. November 2026 schrittweise ausgerollt und ist zunächst über die Webversion von Proton Drive verfügbar. Für Proton Mail ist eine solche Umzugsmöglichkeit von Gmail, Outlook und anderen Anbietern bereits verfügbar. Weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung stellt Proton im eigenen Blog bereit.