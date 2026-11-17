Das Schweizer Unternehmen Proton baut den hauseigenen datenschutzorientierten KI-Assistenten Lumo (App Store-Link) aus. Mit den drei neuen Funktionen Connectors, Schedules und Skills soll die KI künftig nicht nur Fragen beantworten, sondern auch alltägliche Aufgaben übernehmen. Dafür kann sie auf verbundene Apps und lokale Dateien zugreifen, Aufgaben automatisieren und persönliche Vorgaben berücksichtigen. Die Neuerungen sind über die ebenfalls neu veröffentlichte Desktop-App für Windows, macOS und Linux verfügbar. Gleichzeitig veröffentlicht Proton den Quellcode der Anwendung.

Über Connectors kann Lumo Informationen aus verschiedenen Anwendungen zusammenführen und Aktionen ausführen. Unterstützt werden unter anderem das lokale Dateisystem, Browser-Inhalte, Proton Mail über Bridge sowie Dropbox, Jira und Confluence. Auch eigene MCP-Server lassen sich einbinden. Nutzer und Nutzerinnen bestimmen dabei selbst, welche Aktionen automatisch erlaubt sind, eine Zustimmung benötigen oder vollständig blockiert werden. So kann Lumo beispielsweise E-Mails durchsuchen, während der Versand erst nach einer Freigabe möglich ist.

Mit Schedules lassen sich Aufgaben zu bestimmten Zeitpunkten oder in regelmäßigen Abständen ausführen. Dafür genügt eine Beschreibung in natürlicher Sprache. Denkbar sind etwa wöchentliche Posteingangs-Zusammenfassungen, monatliche Ausgaben-Übersichten oder regelmäßige Nachrichten-Updates. Vor der Aktivierung kann manden Zeitplan überprüfen und die erforderlichen Berechtigungen festlegen. Aufgaben lassen sich jederzeit bearbeiten, pausieren oder löschen.

Skills speichern persönliche Präferenzen

Die Skills-Funktion macht wiederholte Erklärungen überflüssig. Lumo-User können Anweisungen, Vorlagen und Referenzdateien hinterlegen, die die KI in verschiedenen Unterhaltungen berücksichtigt. Das reicht von einem bevorzugten Schreibstil für E-Mails bis hin zu Lebensläufen oder persönlichen Reisepräferenzen. Skills lassen sich selbst erstellen, gemeinsam mit Lumo entwickeln oder importieren. Die KI erkennt dabei automatisch, welche Vorgaben für eine Unterhaltung relevant sind.

Besonders interessant ist das Zusammenspiel: Connectors liefern Informationen, Schedules übernehmen die zeitliche Planung und Skills bestimmen die individuelle Vorgehensweise. So kann Lumo beispielsweise Rechnungen aus verschiedenen Speicherorten auswerten und monatliche Übersichten erstellen. Auch Reisebuchungen lassen sich aus E-Mails zusammentragen oder unbeantwortete Nachrichten regelmäßig identifizieren. Passende Antwortentwürfe kann die KI ebenfalls vorbereiten, der Versand erfolgt bei entsprechender Einstellung allerdings erst nach Zustimmung.

Laut Proton werden Unterhaltungen und Daten aus verbundenen Apps weder zum Training von KI-Modellen noch für personalisierte Werbung verwendet. Dank Zero-Access-Verschlüsselung kann nur der Nutzer bzw. die Nutzerin selbst seinen Chatverlauf lesen. Zudem verzichtet Proton auf serverseitige Protokolle. Gespeicherte Daten unterliegen dem Schweizer Datenschutzrecht und liegen auf europäischer Infrastruktur. Connectors, Schedules und Skills stehen ab sofort in der neuen Lumo-Desktop-App für Windows, macOS und Linux bereit.