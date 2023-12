Puzzle & Dragons Story: Neues Match3-RPG bei Apple Arcade erschienen

In jeder Woche veröffentlicht Apple über das eigene Spiele-Abo Apple Arcade neue Games und liefert Updates für bestehende Titel aus. So auch aktuell geschehen mit dem neuen Spiel Puzzle & Dragons Story (App Store-Link), das ab sofort im App Store über Apple Arcade zum Download zur Verfügung steht.

Puzzle & Dragons Story benötigt zur Installation mindestens 1,2 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät und kann auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV eingerichtet werden. Dafür ist iOS 13.5, iPadOS 13.5, macOS 11.0 oder tvOS 13.0 oder neuer notwendig. Auch eine Unterstützung für kompatible Game Controller ist vorhanden, ebenso wie eine deutsche Lokalisierung.

Der neueste Teil der äußerst beliebten Puzzle-RPG-Reihe entführt Spieler und Spielerinnen mit Puzzle & Dragons Story in ein neues episches Fantasy-Abenteuer. Das Spiel kombiniert Match3-Puzzle mit dem Sammeln von Kreaturen in einem Rollenspiel, in dem die Gamer Verbündete rekrutieren, ihre Teams verbessern und Dungeons erobern.

Teams bilden und Kreaturen verbessern

Das intuitive Puzzlespiel wird Fans vertraut sein, aber auch Neulinge anlocken, da sie einfach gleichfarbige Kugeln vertikal oder horizontal aneinanderreihen und so aufregende Kombinationen für höhere Auszeichnungen bilden können. Durch das Kombinieren und Löschen von Kugeln werden die Verbündeten angewiesen, feindliche Kreaturen anzugreifen, wobei durch geschicktes Puzzlespiel und aufregende Kombos noch stärkere Angriffe ausgelöst werden.

Durch das Besiegen von Kreaturen in Dungeons sammelt man außerdem Materialien, mit denen sie neue verbündete Teammitglieder erstellen und verbessern lassen. Man gibt Ressourcen aus, um die eigenen Kreaturen zu verbessern und wählt Favoriten aus, um einzigartige Teams zu bilden. Neue Dungeons und Kreaturen werden regelmäßig hinzugefügt, während man das riesige und mysteriöse Land weiter erforscht.

Um Puzzle & Dragons Story spielen zu können, benötigt ihr ein Abo für Apple Arcade. Letzteres lässt sich nach einem Gratis-Probemonat für 6,99 Euro/Monat buchen. Damit wird der Zugriff auf über 200 Spiele verschiedenster Genres ohne Werbung, Unterbrechungen oder In-App-Käufe ermöglicht. Weitere Infos zu Apple Arcade findet ihr auf der Produktseite bei Apple.