Benötigt ihr noch eine neue Powerbank für euer iPhone? Dann schaut gerne mal bei Amazon vorbei, denn dort möchte EcoFlow anscheinend einen kleinen Akku loswerden. Die EcoFlow Qi2 MagSafe Powerbank gibt es derzeit in der Farbe Blau für nur 16,14 Euro. Die silberne Variante ist mit 16,99 Euro nur unwesentlich teurer.

Das ist ein durchaus beeindruckender Preis, denn ehemals hat die Powerbank stolze 69,99 Euro gekostet. Das ist allerdings schon lange vorbei. Viel Zeit bleibt übrigens nicht mehr, das aktuelle Angebot läuft laut Amazon nur noch bis Mitternacht.

Das sind die wichtigsten Details der EcoFlow-Powerbank

Und was genau bekommt ihr für die gut 16 Euro geboten? Die EcoFlow Qi2 MagSafe Powerbank verfügt über eine Kapazität von 5.000 mAh. Das reicht im Normalfall nicht ganz aus, ein leeres iPhone wirklich komplett aufzuladen. Es ist aber ein guter Kompromiss zwischen Kapazität und Größe sowie Gewicht. Die Powerbank ist 10,8 x 7 x 1,44 Zentimeter groß und wiegt 180 Gramm.

Zudem hat EcoFlow nicht am Komfort gespart. Dank Qi2 ist drahtloses Laden auf dem Papier mit bis zu 15 Watt möglich. Wenn es schneller gehen soll, könnt ihr das kurze integrierte Kabel verwenden und so bis zu 30 Watt erreichen. Über dieses Kabel kann die Powerbank auch wieder aufgeladen werden, was sehr praktisch ist.

Darüber hinaus gibt es einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, wenn ihr mal ein längeres Kabel verwenden möchtet. Außerdem hat die EcoFlow Qi2 MagSafe Powerbank einen kleinen Ständer, mit dem ihr das iPhone einfach aufstellen könnt.

Ich habe die Powerbank vor einiger Zeit genutzt und sie hat einen soliden Job gemacht. Aufgrund der Wärmeentwicklung hat die Ladeleistung über Qi2 nach einiger Zeit nachgelassen, das ist aber bei solchen Geräten ganz normal. Dank des kurzen Kabels kann man aber auch problemlos auf die volle Leistung zurückgreifen, was wirklich praktisch ist. Für den aktuellen Preis auf jeden Fall ein guter Deal.