Qingping Thermometer: HomeKit-Sensor mit Thread zum fairen Preis

Wenn man in der HomeKit-Welt an einen Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit denkt, dann ist der Eve Room meist nicht weit. Mit einem Listenpreis von 99,95 Euro ist der kleine Sensor mit Display aber nicht unbedingt günstig.

Für weniger als die Hälfte bekommt ihr bei Amazon ein Konkurrenzprodukt aus Asien: Den Qingping Thermometer Hygrometer Sensor. Er kostet 45,99 Euro (Amazon-Link) und ist in dieser Variante mit HomeKit und Thread ausgestattet. Im Vergleich zum Eve Room muss man auf die Messung der Schadstoffe in der Raumluft verzichten, stattdessen werden nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen.

E-Ink-Display des Qingping-Sensors aktualisiert sich schnell

Sollten euch diese Werte ausreichen, bekommt ihr mit dem Qingping Thermometer ein wirklich interessantes Produkt geboten. Das Highlight ist aus meiner Sicht das E-Ink-Display, das zwei große Vorteile hat: Es lässt sich wirklich gut ablesen und verbraucht darüber hinaus noch sehr wenig Strom. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von 8 Monaten und legt sogar noch eine zweite Knopfzelle mit in den Lieferumfang.

Trotzdem hat es der Hersteller geschafft, dass sich das Display quasi in Echtzeit aktualisiert. Das ist bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit natürlich nicht unbedingt erforderlich. Sobald auf den kleinen Sensor an der Unterseite des Gehäuses haucht, dauert es aber keine fünf Sekunde, bis sich die angezeigten Werte verändern. Die Datenübertragung in Richtung HomeKit findet allerdings nur etwa alle 15 Minuten statt.

HomeKit-Thermometer kann aufgestellt oder magnetisch befestigt werden

Das kreisrunde und 7,4 Zentimeter große HomeKit-Gerät verfügt auf der Rückseite über einen kleinen Ständer, der einfach ausgeklappt werden kann. So könnt ihr das Thermometer in zwei unterschiedlichen Winkeln aufstellen. Zudem gibt es eine kleine magnetische Wandhalterung zum Aufkleben, das Gerät kann aber auch direkt an magnetischen Oberflächen angebracht werden.

Was ihr am Ende des Tages mit dem Thermometer anfangt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ihr könnt die Werte einfach nur vom Display ablesen oder auch Siri befragen. Darüber hinaus können die beiden Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit natürlich auch als Auslöser für Automationen verwendet werden. Hier muss man allerdings den etwas langsamen Aktualisierungs-Intervall von HomeKit im Hinterkopf behalten.

Zusätzlich zur Nutzung über HomeKit steht auch eine Hersteller-eigene App zum Download bereit. Über diese soll man die Verkaufswerte der letzten 30 Tage vom Gerät auslesen und auf Wunsch auch als Excel-Datei exportieren können.