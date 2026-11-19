Die Musikstreaming-Plattform Qobuz (App Store-Link) bringt ihr Angebot ab sofort auch auf das Apple TV. Mit einer eigenen App können Nutzer und Nutzerinnen künftig den gesamten Musikkatalog direkt über ihren Fernseher abrufen, und das inklusive verlustfreier Audioqualität bis hin zu Hi-Res mit 24 Bit und 192 kHz. Die Anwendung steht im App Store für kompatible Apple-TV-Modelle zum Download bereit und wurde speziell für die Nutzung auf großen Bildschirmen entwickelt.

Die neue Benutzeroberfläche bietet deutlich mehr als nur eine klassische Musikwiedergabe. Bereits auf der Startseite finden sich redaktionelle Empfehlungen, aktuelle Neuerscheinungen, das Album der Woche sowie die beliebten Qobuzissimes. Hinzu kommen Label-Seiten, Schallplattenempfehlungen, Playlists und Radiosender. Auch personalisierte Vorschläge und Mixe, die sich am individuellen Hörverhalten orientieren, sind integriert. Albumseiten liefern zudem übersichtlich aufbereitete Informationen und die passenden Titellisten.

Auch bei den zusätzlichen Funktionen hat Qobuz an die Wohnzimmernutzung gedacht: Während der Wiedergabe werden Songtexte synchron zur Musik Zeile für Zeile eingeblendet, passende Übersetzungen sind ebenfalls verfügbar. Die persönliche Musikbibliothek mit gespeicherten Alben, Künstlern und Künstlerinnen, Playlists und Favoriten wird automatisch zwischen allen Geräten synchronisiert. Wer seine Musiksammlung bereits auf Smartphone oder Tablet pflegt, kann somit nahtlos auf dem Apple TV weitermachen.

Steuerung per Smartphone und hohe Audioqualität

Für die Wiedergabe unterstützt die App den kompletten Qobuz-Katalog, von CD-Qualität bis hin zu hochauflösenden Hi-Res-Aufnahmen, in verlustfreier Qualität. Über Qobuz Connect lässt sich die Musikwiedergabe bequem mit dem Smartphone oder Tablet steuern, während das Apple TV die Musik ausgibt. Damit wird das Mobilgerät zur Fernbedienung für die heimische Musikanlage, ohne dass die eigentliche Wiedergabe auf dem Fernseher unterbrochen werden muss.

Die Qobuz-App ist in allen Ländern verfügbar, in denen der Streamingdienst angeboten wird. Voraussetzung ist ein Apple TV ab der vierten Generation mit tvOS 26.0 oder neuer. Die maximale Audioauflösung liegt grundsätzlich bei 24 Bit und 192 kHz. Eine Einschränkung gibt es allerdings beim Apple TV 4K der zweiten Generation: Hier ist die Abtastrate auf maximal 48 kHz begrenzt. Der Qobuz-Musikstreaming-Dienst kann ab 13,99 Euro/Monat bei jährlicher Zahlung abonniert werden, ein Monatsabo kostet 15,99 Euro.