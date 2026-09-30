QuadLock-Case für das iPhone 18 Pro: Mein unverzichtbarer Begleiter bei Radtouren

Wer sein iPhone gerne mit aufs Fahrrad, Motorrad oder auf andere Outdoor-Touren nimmt, dürfte mit QuadLock bereits vertraut sein. Der australische Hersteller hat kürzlich passend zur neuen iPhone-18-Pro-Generation seine Cases für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorgestellt. Erstmals stehen dabei gleich vier Farben zur Auswahl: Neben dem klassischen Schwarz gibt es die Hüllen auch in Stein, Pflaume und Oliv.

Am grundlegenden Aufbau ändert QuadLock wenig. Das Case soll das iPhone im Alltag vor Stürzen und kleineren Missgeschicken schützen und gleichzeitig die bekannte Befestigung an verschiedenen Halterungen ermöglichen. So lässt sich das Smartphone unter anderem am Fahrrad, Motorrad oder im Auto befestigen. Auch für den Schreibtisch und andere Einsatzorte bietet das QuadLock-System passende Halterungen.

Vorhandenes Zubehör kann weiter genutzt werden

Besonders praktisch für bestehende Nutzer und Nutzerinnen: Die neuen Cases bleiben mit dem bisherigen Quad-Lock-System kompatibel. Das gilt auch für die MAG-Halterungen und entsprechendes Zubehör mit integrierter MagSafe-Unterstützung. Wer bereits Fahrrad-, Motorrad-, Auto- oder Tischhalterungen besitzt, kann diese also weiterhin verwenden und muss nicht auf ein neues Befestigungs-Ökosystem umsteigen.

Gerade für Nutzer und Nutzerinnen, die ihr iPhone regelmäßig draußen einsetzen, bleibt das System damit interessant. Das Case bildet weiterhin die Basis für das umfangreiche Zubehör rund um QuadLock, vom Fahrradhalter über Motorrad- und Autolösungen bis hin einem sogenannten QudLock „Poncho“ zum Schutz des iPhones vor Regen.

Nachdem ich die Verfügbarkeit des neuen QuadLock Cases und Ponchos für das iPhone 18 Pro bereits in der vorletzten Woche im Blog bekanntgegeben habe, habe ich direkt auch ein Testexemplar der Neuerscheinung sowie passende Accessoires wie farbige MAG-Ringe für die Rückseite sowie den bereits bekannten „Poncho“ für einen Regenschutz des iPhones, angefragt. Mittlerweile sind die Produkte bei mir angekommen, und ich kann erste Eindrücke zur neuen MAG Case-Generation für das iPhone 18 Pro vermitteln.

Meine ersten Eindrücke zum Case und Co.

Schaut man sich die Verpackungen des QuadLock Cases sowie des mitgelieferten Zubehörs an, so hat sich scheinbar in den drei Jahren zwischen meinem alten Modell für das iPhone 15 Pro nicht viel bis gar nichts getan. Alles kommt mir sehr bekannt und vertraut vor, und auch das QuadLock Case selbst wirkt design- und materialtechnisch nahezu identisch zu meinem iPhone 15 Pro-Exemplar.

Das Backcover, als „MAG Case“ im Webshop zu haben, besteht aus einem robusten Kern aus Polycarbonat sowie einer stoßabsorbierenden Außenhülle aus TPU-Material. Dank des vom Hersteller als „SoftTouch“ bezeichneten Materials und den abgerundeten Ecken ist das Case auch abseits seiner Nutzung in der Halterung ein echter Handschmeichler. Alle Buttons und Schalter sind weiterhin frei zugänglich, und für die Kameralinsen auf der Rückseite gibt es eine leicht erhöhte Wulst, die die empfindlichen Objektive vor Kratzern schützt.

Im Vergleich zum regulären iPhone-Case, das auch weiterhin im Webshop von QuadLock erworben werden kann, setzt das MAG Case auf ein etwas schlankeres Profil. So steht die Vertiefung für die Halterung nicht mehr über, sondern schließt bündig und flach mit der Rückseite des Cases ab, und liegt so auch deutlich angenehmer in der Hand oder auf dem Tisch.

MAG Ring: Zubehör farblich an das Zweirad anpassen

Ein besonderes Merkmal des QuadLock MAG Cases ist auch weiterhin verfügbar: Es gibt die optional erhältlichen farbenfrohen Magnetringe für die Rückseite des Cases. Mit diesen kann man, zusammen mit farblichen Zubehörteilen für die QuadLock-Halterungen für Fahrräder, Motorräder und Co., für ein paar hübsche Kontraste sorgen. Jedem MAG Ring liegt ein kleines Nadel-Werkzeug bei, mit dem man einen bereits vorhandenen Magnetring problemlos aus dem Case lösen und einen neuen MAG Ring anbringen kann.

Mein Fahrrad beispielsweise ist Schwarz und verfügt über kleine rote Elemente, so dass ich die QuadLock-Vorbauhalterung mit einem roten Farbakzent sowie das QuadLock MAG Case für gewöhnlich in Schwarz mit einem roten MAG Ring verwende. Mit dem Release der iPhone 18 Pro-Generation bietet QuadLock erstmals auch einen regenbogenfarbenen „Pride“-MAG Ring an, den ich mir zur Ansicht ebenfalls habe mitliefern lassen, und der mit seinen bunten Farben am Case einen sehr guten Eindruck macht.

Poncho: Nicht komplett wasserdicht, aber eine echte Hilfe

Sollte es bei der Outdoor-Nutzung einmal regnen, sorgt der ebenfalls optional erhältliche Poncho, ein transparenter Überzug für das MAG Case, für ein trockenes iPhone. Mit diesem aus weichem TPU-Material gefertigten Schutz dringt so schnell kein Wasser in das iPhone MAG Case ein, zudem lässt sich der Bildschirm des iPhones auch weiterhin durch den Poncho hindurch bedienen. Dies geht nicht ganz so flüssig von der Hand, als wenn kein Poncho installiert ist, aber ist ein sehr guter Kompromiss, wenn man bei Touren doch einmal von einem Regenschauer überrascht wird. Wichtig zu wissen: Eine komplette Wasserdichtigkeit liefert der Poncho nicht.

Wenig überraschend gab es bei der Installation des neuen QuadLock-Cases auf meinem Fahrrad mit der bereits bestehenden Vorbau-Lenkerhalterung keinerlei Probleme. Das MAG Case ließ sich problemlos über die bekannte Drehbewegung sicher einrasten und nach der Entriegelung auch wieder ganz einfach aus der Halterung lösen. Mein Fazit lautet daher: QuadLock liefert mit dem MAG Case für die iPhone 18 Pro-Generation definitiv keine Revolution, hat aber mit neuen Farben für die Cases und die MAG Ringe einige neue Optionen im Angebot, um das Zubehör noch besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können.

Die neuen QuadLock-Cases für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind seit dem 10. September über die europäische Quad-Lock-Website bestellbar. Der Preis liegt bei 39,99 Euro. Beim Kauf lassen sich weitere Extras wie das transparentes Regencover, ein Kreditkarten-Wallet oder farbige magnetische MAG-Ringe ergänzen. Der EU-Shop verschickt die Ware in der Regel aus den Niederlanden.