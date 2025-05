QuickScan: Beliebte Scanner-App in Version 8.4 mit Spotlight-Integration und mehr

Die Scanner-App QuickScan (App Store-Link) gehört zu den besten ihrer Art im deutschen App Store und wurde auch von unserer Redaktion schon mehrfach empfohlen. Seit kurzem steht QuickScan in Version 8.4 im deutschen App Store zum Download bereit. Die Anwendung selbst ist rund 29 MB groß und benötigt zur Installation auf dem Gerät mindestens iOS bzw. iPadOS 15.4 oder neuer. Alle Inhalte von QuickScan stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die kürzlich erfolgte Aktualisierung von QuickScan auf Version 8.4 bringt einige Änderungen mit sich und ist laut Aussage des Entwicklerteams von iSolid aus Belgien „ein großes Update mit spannenden Neuerungen“. Zudem hat man mit dem Update die Architektur der App grundlegend verändert, um in naher Zukunft einige neue Funktionen ermöglichen zu können.

Das hält die Aktualisierung auf Version 8.4 von QuickScan bereit:

Spotlight-Integration und verbesserte Suche: Dokumente können jetzt über Spotlight gefunden werden. Zudem wurde die Suchfunktion deutlich verbessert – man kann nun direkt im erkannten Text suchen.

Dokumente können jetzt über Spotlight gefunden werden. Zudem wurde die Suchfunktion deutlich verbessert – man kann nun direkt im erkannten Text suchen. Erweiterter Datei-Import: Dateien lassen sich nun als separate Dokumente importieren – mit dem Dateinamen als Standardtitel. Auch über Kurzbefehle ist der Import möglich.

Dateien lassen sich nun als separate Dokumente importieren – mit dem Dateinamen als Standardtitel. Auch über Kurzbefehle ist der Import möglich. Neue Kurzbefehle: QuickScan bietet jetzt noch mehr Automatisierungsmöglichkeiten über die Kurzbefehle-App.

QuickScan bietet jetzt noch mehr Automatisierungsmöglichkeiten über die Kurzbefehle-App. Verbesserte Textvorschau: Mehr Optionen, bessere Lesbarkeit – das Vorschaufenster wurde deutlich optimiert.

Mehr Optionen, bessere Lesbarkeit – das Vorschaufenster wurde deutlich optimiert. Textintegration: Die Textintegration beim Export in eine durchsuchbare PDF wurde deutlich verbessert.

Die Textintegration beim Export in eine durchsuchbare PDF wurde deutlich verbessert. Allgemeine UX-Verbesserungen: Die App ist insgesamt schneller und intuitiver geworden.

QuickScan bleibt auch mit diesem Update weiterhin datenschutzfreundlich: Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät, ohne Server und ohne Datenübertragung. Zudem ist QuickScan komplett kostenlos nutzbar und finanziert sich rein über optionale Spenden, die sich per In-App-Kauf tätigen lassen. Nicht ohne Grund bekommt QuickScan daher hervorragende 4,9 Sterne im App Store spendiert. Solltet ihr Gefallen an der Scanner-App gefunden haben, erwägt doch einen kleinen Obolus an das fleißige Entwicklerteam, um die gute Arbeit weiterführen zu können.