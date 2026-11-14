RadarWeather: 37 Wettermodelle, Live-Regenradar und über 350 Widgets

Wer wissen möchte, ob der Regenschauer tatsächlich noch vor dem Feierabend eintrifft, bekommt mit der Wetter-App RadarWeather (App Store-Link) eine interessante Alternative zu Apple Wetter und Co. Die iOS-Anwendung der deutschen WDTEC GmbH setzt auf eine Kombination aus Wetterprognosen, Niederschlagsradar und zahlreichen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Statt sich auf ein einzelnes Vorhersagemodell zu verlassen, greift RadarWeather auf insgesamt 37 Wettermodelle zurück und wählt automatisch die passenden Daten für den jeweiligen Standort aus.

Das Herzstück der Anwendung ist die Wetterdaten-Aufbereitung. RadarWeather verarbeitet meteorologische Rohdaten über eine eigene Server-Infrastruktur innerhalb der EU, bei der unter anderem Modelle wie DWD RUC und MOSMIX zum Einsatz kommen. Ergänzt wird die Prognose durch ein hochauflösendes Live-Niederschlagsradar, dessen Daten aus Quellen wie dem Deutschen Wetterdienst (DWD), dem europäischen OPERA-Verbund und der US-amerikanischen NOAA stammen.

Besonders praktisch ist die integrierte Regenwache: Sie analysiert fortlaufend aktuelle Nowcast-Daten und informiert per Push-Mitteilung, bevor der Niederschlag am eigenen Standort einsetzt. Die Vorwarnzeit lässt sich auf 30, 45 oder 60 Minuten einstellen. Auch Regenpausen, Entwarnungen und amtliche Unwetterwarnungen gehören zum Funktionsumfang.

Im Hinblick auf passende Wetter-Widgets für den Homescreen ist RadarWeather wohl einzigartig in diesem Genre, denn mehr als 350 Varianten stehen laut Entwicklerteam für die Startbildschirme von iPhone und iPad bereit. Die skalierbaren Widgets reichen von der Anzeige einzelner Wetterwerte bis hin zu ausführlichen Wochenübersichten. Auch bei der eigentlichen App-Oberfläche gibt es zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten, denn die Nutzer und Nutzerinnen können aus 26 verschiedenen Wetterparametern diejenigen auswählen, die für ihren Alltag relevant sind, und diese individuell anordnen. Neben Klassikern wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Luftfeuchtigkeit finden sich beispielsweise UV-Index, Luftqualität, Pollenflug, Taupunkt und Schneehöhe. Neun unterschiedliche Farbwelten sorgen zusätzlich dafür, dass sich die Darstellung an den persönlichen Geschmack anpassen lässt.

Apple Watch wird zur eigenständigen Wetterstation

Auch auf der Apple Watch ist RadarWeather präsent und stellt den Tagesverlauf direkt am Handgelenk mitsamt eines Regenradars sowie Zugriff auf zentrale Wetterfunktionen dar. Dazu gehört auch die Regenwache, die rechtzeitig vor Niederschlag warnen kann. Amtliche Unwetterwarnungen lassen sich ebenfalls auf die Uhr übertragen. Auf dem iPhone und iPad stehen wiederum unterschiedliche Darstellungsformen zur Verfügung: Wer es übersichtlich mag, nutzt eine schlichte Kachelansicht, während die Zifferblatt-Ansicht den gesamten Tagesverlauf kompakt visualisiert.

Ich habe mir RadarWeather jetzt auch einmal selbst angesehen und war vor allem fasziniert von den zahlreichen Widgets, die das Entwicklerteam zur Verfügung stellt. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack die passende Ansicht. Und obwohl ich eigentlich großer Fan des Dunkelmodus bin, war mir persönlich die Kartenansicht in RadarWeather im Dunkelmodus etwas ZU dunkel. Hier lässt sich zum Glück jedoch individuell nachjustieren und ein passendes, auch helleres Kartenlayout auswählen.

Technisch setzt RadarWeather mindestens iOS 17.0 beziehungsweise iPadOS 17.0 oder neuer voraus, für die Apple Watch wird watchOS 10.0 oder höher benötigt. Wer sich für RadarWeather interessiert, kann die Vollversion zunächst drei Wochen kostenlos und mit sämtlichen Funktionen ausprobieren. Anschließend stehen verschiedene Kaufoptionen zur Verfügung: Das Jahresabo kostet laut App Store 19,99 Euro, das Monatsabo 2,99 Euro. Zusätzlich wird eine unbefristete Pro-Version für 59,99 Euro angeboten. Weitere Infos zu RadarWeather gibt es auch auf der offiziellen Website.