Radio.de: Beliebte Webradio- und Podcast-App jetzt mit CarPlay-Support

Die tolle Radio-App Radio. de ist in einer kostenlosen und werbefinanzierten Version (App Store-Link) im deutschen App Store zu haben. Zusätzlich gibt es noch radio.de PRIME (App Store-Link), das auf jegliche Video- und Banner-Werbung verzichtet und zum Einmalpreis von derzeit 7,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann.

Beide Anwendungen verfügen über mehr als 30.000 Radiosender aus der ganzen Welt, die in einer eigenen Favoritenliste gespeichert werden können. Auch das “Nachhören” von verpassten Webradio-Sendungen ist möglich, ebenso wie eine genre-, themen- und länderspezifische Suche. Weiß man noch nicht so genau, was man eigentlich hören möchte, bietet die Anwendung eigene Empfehlungen der radio.de-Redaktion, um Neues entdecken zu können.

Sichere und intelligente Bedienung im Auto

Seit einiger Zeit gibt es in den radio.de-Apps auch eine riesige Sammlung von Podcasts: Das Angebot ist mittlerweile auf über 600.000 Titel und Formate angewachsen. Die Episoden der abonnierten Inhalte können in der radio.de-App abgespielt und auch heruntergeladen werden. Zudem stehen einige Extras wie Benachrichtigungen bei neuen Folgen, eine variable Abspielgeschwindigkeit und eine Auto-Delete-Funktion zum Einsparen von Speicherplatz zur Verfügung.

Mit dem nun erschienenen Update auf Version 5.2.0, das sowohl für radio.de und radio.de PRIME im deutschen App Store herausgegeben wurde, haben die Entwickler der App eine große Neuerung implementiert. Ab sofort unterstützen die radio.de-Anwendungen auch Apples CarPlay. “Die Apple CarPlay Integration ermöglicht dir eine sichere & intelligente Bedienung der radio. de App während der Autofahrt”, heißt es dazu von den Machern im App Store. Schon seit längerem gibt es bereits einen Support für Apples AirPlay und eine Chromecast-Unterstützung, so dass die Inhalte der App bequem auf externe Geräte und Lautsprecher gestreamt werden können. Das Update auf v5.2.0 steht ab sofort kostenlos im App Store bereit.