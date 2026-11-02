RainToday: Regenradar zeigt keine Daten mehr an

Mein bevorzugter Regenradar, RainToday, verweigert seit einigen Tagen komplett den Dienst. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass alte Schnittstellen nicht mehr funktionieren und somit keine Daten mehr angezeigt werden. Das ist ärgerlich, denn die App bietet auch eine Werbefrei-Option an.
RainToday ist für mich der beste Regenradar für Deutschland und Umgebung. Während bisher alles problemlos lief, scheint es jetzt zu haken. Und nach der Übernahme durch DTN sieht die Entwicklung der App schlecht aus, denn seit 2024 gibt es lediglich gelegentliche Updates mit Fehlerkorrekturen. Genau so ein Update ist jetzt auch notwendig. Die Frage ist nur: Wie schnell reagieren die Entwickler? Auf Nachfrage teilte man mir mit: „Wir untersuchen das Problem noch, haben aber noch keinen Zeitrahmen für die Lösung.“
Die besseren Alternativen?
Wer nicht auf ein Bugfix-Update warten will, greift einfach zu anderen Apps, und davon gibt es einige. Ich empfehle gerne RainViewer, der auch weite Teile von Europa, den USA und Asien abdeckt. Die App lässt sich kostenlos nutzen, allerdings gibt es nur mit Premium Zugriff auf alle Funktionen. Neben einer Anpassung für das iPhone Duo bietet RainViewer auch Regenwarnungen, Karten für Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagswahrscheinlichkeit und mehr. Die optische Darstellung ist sehr gelungen und lässt sich mit verschiedenen Farbdesigns individuell anpassen.
Wer lediglich vor aufziehendem Regen gewarnt werden möchte, schaut sich Drops an. Die kostenlose App, die etwas Werbung integriert, ist zwar nicht ganz so schön anzusehen, bietet aber entsprechende Benachrichtigungen. Eine Werbefrei-Option ist optional verfügbar.
Darüber hinaus bietet auch WetterOnline eine dedizierte App namens RegenRadar an. Das Live-Radar zeigt auf der Karte Regenwolken an und ist auch für Österreich und die Schweiz verfügbar. Wer möchte, kann sich per Push-Nachricht über aufziehenden Regen informieren lassen oder ein Widget auf dem Homescreen einrichten. Der Download ist kostenfrei, allerdings beinhaltet die App Werbung. Für 9,99 Euro pro Jahr könnt ihr diese deaktivieren.
Kommentare 14 Antworten
Und wer einfach nur wissen will ob es regnet der schaut aus dem Fenster. 🤣
Es geht ja nicht darum, wie trocken es aktuell ist, sondern ob es die nächste halbe Stunde so bleibt, oder es bald aufhört. Und sowas kann man mit einem zuverlässigen RegenRadar schon sehen.
Und manchmal möchte man auch wissen, wie das Wetter an einem Zielort ist…
Nano ist auch zu empfehlen. Kostenlos mit Warnungen und Widgets
Leider ist das nur in Deutschland verwendbar.
In den Niederlanden hat man keine Chance, aber die DWD-App funktioniert dort wunderbar.
Am schlimmsten ist wenn Hardware mit Software gekauft hat und der Server abgeschaltet wird
Die beste Alternative ist Pflotsh.
Schade, was aus den Weather pro Apps so geworden ist mit der Zeit. Sehr schade. Fluid ist eine tolle wetterapp.
Ich empfehle die App Schmuddelwetter.
Die kostenlose App kommt ohne Werbung und Abo, zeigt bis jetzt zuverlässig das regionale Wetter und warnt vor bevorstehendem Regen oder Sturm. Dabei kann man sogar einstellen, wie sensibel die Warnungen sein sollen.
Optisch ansprechend und mit tollen Widgets ausgestattet. Da war ich gerne bereit, die freiwillige Spende für 1 Pommes zu überweisen.
https://apps.apple.com/de/app/schmuddelwetter-regenradar/id6803944093
Die App ist super – aber nur im deutschsprachigen Raum! Auf meine Anfrage ob diese für weitere Länder ausgerollt wird kam keine Info.
Ich empfehle die App Schmuddelwetter.
Die kostenlose App kommt ohne Werbung und Abo, zeigt bis jetzt zuverlässig das regionale Wetter und warnt vor bevorstehendem Regen oder Sturm. Dabei kann man sogar einstellen, wie sensibel die Warnungen sein sollen.
Optisch ansprechend und mit tollen Widgets ausgestattet. Da war ich gerne bereit, die freiwillige Spende für 1 Pommes zu überweisen.
Moin, danke für den Tipp – die App ist ja der Hammer! Auf mit Gezeiten u.v.m. > Danke!
Sehr gut ist auch die App „Regen?“
Jetzt kommt beim Starten der App eine Meldung: „Radardaten für Deutschland sind vorübergehend nicht verfügbar. Wir arbeiten an der Behebung…“