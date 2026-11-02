RainToday: Regenradar zeigt keine Daten mehr an

Mein bevorzugter Regenradar, RainToday, verweigert seit einigen Tagen komplett den Dienst. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass alte Schnittstellen nicht mehr funktionieren und somit keine Daten mehr angezeigt werden. Das ist ärgerlich, denn die App bietet auch eine Werbefrei-Option an.

RainToday ist für mich der beste Regenradar für Deutschland und Umgebung. Während bisher alles problemlos lief, scheint es jetzt zu haken. Und nach der Übernahme durch DTN sieht die Entwicklung der App schlecht aus, denn seit 2024 gibt es lediglich gelegentliche Updates mit Fehlerkorrekturen. Genau so ein Update ist jetzt auch notwendig. Die Frage ist nur: Wie schnell reagieren die Entwickler? Auf Nachfrage teilte man mir mit: „Wir untersuchen das Problem noch, haben aber noch keinen Zeitrahmen für die Lösung.“

Die besseren Alternativen?

Wer nicht auf ein Bugfix-Update warten will, greift einfach zu anderen Apps, und davon gibt es einige. Ich empfehle gerne RainViewer, der auch weite Teile von Europa, den USA und Asien abdeckt. Die App lässt sich kostenlos nutzen, allerdings gibt es nur mit Premium Zugriff auf alle Funktionen. Neben einer Anpassung für das iPhone Duo bietet RainViewer auch Regenwarnungen, Karten für Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagswahrscheinlichkeit und mehr. Die optische Darstellung ist sehr gelungen und lässt sich mit verschiedenen Farbdesigns individuell anpassen.

Wer lediglich vor aufziehendem Regen gewarnt werden möchte, schaut sich Drops an. Die kostenlose App, die etwas Werbung integriert, ist zwar nicht ganz so schön anzusehen, bietet aber entsprechende Benachrichtigungen. Eine Werbefrei-Option ist optional verfügbar.

Darüber hinaus bietet auch WetterOnline eine dedizierte App namens RegenRadar an. Das Live-Radar zeigt auf der Karte Regenwolken an und ist auch für Österreich und die Schweiz verfügbar. Wer möchte, kann sich per Push-Nachricht über aufziehenden Regen informieren lassen oder ein Widget auf dem Homescreen einrichten. Der Download ist kostenfrei, allerdings beinhaltet die App Werbung. Für 9,99 Euro pro Jahr könnt ihr diese deaktivieren.