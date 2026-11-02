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RainToday: Regenradar zeigt keine Daten mehr an

Wann kommt ein Update?

Freddy14 Kommentare zu RainToday: Regenradar zeigt keine Daten mehr an
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RainToday

Mein bevorzugter Regenradar, RainToday, verweigert seit einigen Tagen komplett den Dienst. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass alte Schnittstellen nicht mehr funktionieren und somit keine Daten mehr angezeigt werden. Das ist ärgerlich, denn die App bietet auch eine Werbefrei-Option an.

RainToday ist für mich der beste Regenradar für Deutschland und Umgebung. Während bisher alles problemlos lief, scheint es jetzt zu haken. Und nach der Übernahme durch DTN sieht die Entwicklung der App schlecht aus, denn seit 2024 gibt es lediglich gelegentliche Updates mit Fehlerkorrekturen. Genau so ein Update ist jetzt auch notwendig. Die Frage ist nur: Wie schnell reagieren die Entwickler? Auf Nachfrage teilte man mir mit: „Wir untersuchen das Problem noch, haben aber noch keinen Zeitrahmen für die Lösung.“


‎RainToday
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Entwickler: MeteoGroup Deutschland GmbH
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Die besseren Alternativen?

Regenradar von RainViewer auf einem iPhone vor einer Regenszene

Wer nicht auf ein Bugfix-Update warten will, greift einfach zu anderen Apps, und davon gibt es einige. Ich empfehle gerne RainViewer, der auch weite Teile von Europa, den USA und Asien abdeckt. Die App lässt sich kostenlos nutzen, allerdings gibt es nur mit Premium Zugriff auf alle Funktionen. Neben einer Anpassung für das iPhone Duo bietet RainViewer auch Regenwarnungen, Karten für Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagswahrscheinlichkeit und mehr. Die optische Darstellung ist sehr gelungen und lässt sich mit verschiedenen Farbdesigns individuell anpassen.

‎RainViewer: Wetterradar
‎RainViewer: Wetterradar
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‎RainViewer: Wetterradar
Entwickler: Oleksii Schastlyvyi
Preis: Kostenlos+

Wer lediglich vor aufziehendem Regen gewarnt werden möchte, schaut sich Drops an. Die kostenlose App, die etwas Werbung integriert, ist zwar nicht ganz so schön anzusehen, bietet aber entsprechende Benachrichtigungen. Eine Werbefrei-Option ist optional verfügbar.

‎Drops - The Rain Alarm
‎Drops - The Rain Alarm
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‎Drops - The Rain Alarm
Entwickler: Infoplaza BV
Preis: Kostenlos+

Darüber hinaus bietet auch WetterOnline eine dedizierte App namens RegenRadar an. Das Live-Radar zeigt auf der Karte Regenwolken an und ist auch für Österreich und die Schweiz verfügbar. Wer möchte, kann sich per Push-Nachricht über aufziehenden Regen informieren lassen oder ein Widget auf dem Homescreen einrichten. Der Download ist kostenfrei, allerdings beinhaltet die App Werbung. Für 9,99 Euro pro Jahr könnt ihr diese deaktivieren.

‎RegenRadar mit Unwetterwarnung
‎RegenRadar mit Unwetterwarnung
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‎RegenRadar mit Unwetterwarnung
Entwickler: WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Preis: Kostenlos+

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist spannend

Kommentare 14 Antworten

    1. Es geht ja nicht darum, wie trocken es aktuell ist, sondern ob es die nächste halbe Stunde so bleibt, oder es bald aufhört. Und sowas kann man mit einem zuverlässigen RegenRadar schon sehen.

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  6. Ich empfehle die App Schmuddelwetter.
    Die kostenlose App kommt ohne Werbung und Abo, zeigt bis jetzt zuverlässig das regionale Wetter und warnt vor bevorstehendem Regen oder Sturm. Dabei kann man sogar einstellen, wie sensibel die Warnungen sein sollen.
    Optisch ansprechend und mit tollen Widgets ausgestattet. Da war ich gerne bereit, die freiwillige Spende für 1 Pommes zu überweisen.
    https://apps.apple.com/de/app/schmuddelwetter-regenradar/id6803944093

    Antworten

  7. Ich empfehle die App Schmuddelwetter.
    Die kostenlose App kommt ohne Werbung und Abo, zeigt bis jetzt zuverlässig das regionale Wetter und warnt vor bevorstehendem Regen oder Sturm. Dabei kann man sogar einstellen, wie sensibel die Warnungen sein sollen.
    Optisch ansprechend und mit tollen Widgets ausgestattet. Da war ich gerne bereit, die freiwillige Spende für 1 Pommes zu überweisen.

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  9. Jetzt kommt beim Starten der App eine Meldung: „Radardaten für Deutschland sind vorübergehend nicht verfügbar. Wir arbeiten an der Behebung…“

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