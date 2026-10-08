RainViewer: Wetter-App macht sich bereit für das iPhone Duo

Die beliebte Wetter-App RainViewer (App Store-Link) war auch bei uns im Blog schon mehrfach Thema, wenn es um Updates und neue Features der Anwendung ging. Mit der bevorstehenden Vorbestellung des neuen iPhone Duo ab dem 16. Oktober dieses Jahres will auch RainViewer zum Marktstart bereits dazugehören und ein entsprechend angepasstes Layout an das Display des Foldables anbieten.

RainViewer konzentriert sich grundsätzlich auf die Darstellung von Niederschlag in Echtzeit. Herzstück der Anwendung ist ein interaktives Regenradar, das aktuelle Niederschlagsgebiete auf einer Karte visualisiert und deren Bewegung verfolgt. Damit lässt sich insbesondere kurzfristig einschätzen, ob Regen, Schnee oder Gewitter auf einen bestimmten Ort zukommen. Hinzu kommen Wetterinformationen und kurzfristige Vorhersagen.

Neben der Kartenansicht bietet RainViewer unter anderem Niederschlagswarnungen, Satellitenbilder und Widgets für Apple-Geräte. Je nach Plattform und Tarif stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung, zudem sind einige erweiterte Features an ein kostenpflichtiges Premium-Angebot gebunden. Ein Jahresabo für den Essential-Tarif kostet beispielsweise 15,99 Euro.

Wetter-App mit komplett neuer Vorhersage-Ansicht

Das Entwicklerteam von RainViewer hat nun bekannt gegeben, dass die eigene App in einer speziell angepassten Version für das iPhone Duo erscheinen wird. Statt die bestehende Oberfläche einfach auf das neue Displayformat zu strecken, wurde die App für die vertikalen Panels und Safe Areas des Duo optimiert. Radar und Wettervorhersage bleiben dadurch vollständig sichtbar und weder abgeschnitten noch unschön skaliert.

Der Vorhersage-Bereich bekommt eine umfassende Überarbeitung. RainViewer bündelt dort Niederschlagsdaten, stündliche Wetterdiagramme sowie Sonnenauf- und -untergang. Dazu kommen Informationen zur Luftqualität und eine neue KI-basierte Vorhersagekarte. Der gesamte Forecast-Bildschirm wurde nach Angaben des Entwicklerteams von Grund auf neu gestaltet und soll damit deutlich besser zum neuen Formfaktor des Foldables passen.

Neben dem Duo-Layout setzt RainViewer auf natives iOS-26-Verhalten. Der Radar-Player zieht sich beim Scrollen in die Systemleiste zurück, während Lieblingsorte direkt über die Tab-Leiste erreichbar sind. Das Duo-Update befindet sich bereits in der Beta und soll pünktlich zum Verkaufsstart des neuen iPhones verfügbar sein. Das ab 2.299 Euro erhältliche iPhone Duo kann ab dem 16. Oktober 2026 um 14 Uhr bei Apple vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 23. Oktober 2026.