Die iPhone- und iPad-App Documents von Readdle (App Store-Link) bekommt eine praktische Neuerung: Mit „Voice Notes“ führt das Unternehmen eine KI-gestützte Sprachaufnahmefunktion ein, die aufgezeichnete Gespräche automatisch in vollständige Transkripte, Zusammenfassungen und konkrete Folgeaufgaben umwandelt. Das Feature richtet sich vor allem an User, die regelmäßig Besprechungen, Vorträge oder spontane Gedanken festhalten möchten, ohne währenddessen ständig mitschreiben zu müssen. Die KI übernimmt anschließend die Aufbereitung der Inhalte.

Der Einstieg ist denkbar einfach: Nutzer und Nutzerinnen tippen in Documents auf das Plus-Symbol und wählen „Voice Notes“ aus, um eine neue Aufnahme zu starten. Besonders praktisch ist die zusätzliche Unterstützung des iPhone Action-Buttons, über den sich eine Aufzeichnung ebenfalls direkt starten lässt. Nach dem Beenden der Aufnahme verarbeitet die KI das Audiomaterial und stellt die Ergebnisse übersichtlich in drei Bereichen bereit: Einer Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächsinhalte, einer Liste mit Folgeaktionen und offenen Fragen sowie einem vollständigen Transkript.

Documents kann laut Readdle unterschiedliche Sprachen in einem Gespräch erkennen und übernimmt diese auch im Transkript. Die automatisch erstellte Zusammenfassung und die Folgeaktionen erscheinen dagegen in der Sprache, die während der Aufnahme am häufigsten gesprochen wurde. Documents-User können zwischen den drei Ansichten wechseln, die Originalaufnahme erneut anhören und die erzeugten Inhalte kopieren oder mit anderen teilen.

Sprachaufnahmen werden als eigene Dateien gespeichert

Auch bei der Organisation setzt Readdle auf die bekannten Stärken von Documents: Jede Voice Note wird als separate Datei gespeichert und enthält neben der Originalaufnahme auch das Transkript, die Zusammenfassung und die ermittelten Folgeaktionen. Die Dateien lassen sich in Ordnern sortieren, mit Cloud-Speichern synchronisieren und weitergeben. Wer das Transkript unabhängig von der App nutzen möchte, kann es außerdem als separate TXT-Datei exportieren.

Beim Datenschutz unterscheidet Readdle zwischen Audioaufnahmen und den daraus erzeugten KI-Inhalten. Die Originalaufnahmen werden demnach normalerweise nicht von Readdle gespeichert. Transkripte und Zusammenfassungen bleiben hingegen bis zu einer Stunde aufbewahrt. Eine Ausnahme gilt, wenn man KI-Ergebnisse mit einem Daumen nach unten bewertet: In diesem Fall kann das Unternehmen die entsprechenden Inhalte bis zu sechs Monate speichern oder bis ein Widerspruch erfolgt. Readdle betont zudem, dass Nutzerdaten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.

Die neue Funktion steht im kostenpflichtigen Abonnement von Documents Plus ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Eine Begrenzung der Aufzeichnungsminuten gibt es laut Readdle nicht. Wer den Dienst noch nicht abonniert hat, kann Documents Plus sieben Tage lang kostenlos ausprobieren, danach kostet das Abo 9,99 Euro/Monat oder 59,99 Euro/Jahr. Die Documents-App selbst ist kostenlos und kann ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer sowie bei 442 MB an freiem Speicherplatz installiert werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.