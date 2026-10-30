Readdle macht seine fünf Produktivitäts-Apps fit für das iPhone Duo

Ein faltbares iPhone bringt wenig, wenn Apps den zusätzlichen Platz nicht sinnvoll nutzen. Genau hier setzt Readdle an und optimiert die eigenen fünf Produktivitäts-Apps PDF Expert, Spark, Documents, Calendars und Scanner Pro für Apples neues iPhone Duo. Die Updates sind seit dem 23. Oktober 2026 verfügbar und bringen angepasste Layouts, größere Arbeitsbereiche und neue Multitasking-Möglichkeiten auf das Gerät. Im zusammengeklappten Zustand bleiben die Apps kompakt und vertraut, während sie aufgefaltet ihre Benutzeroberflächen erweitern. Besonders spannend: Mit Split View lassen sich erstmals zwei Apps gleichzeitig nebeneinander auf dem iPhone nutzen.

Calendars: Die ganze Woche im Blick

Die Kalender-App Calendars (App Store-Link) profitiert besonders von der größeren Displayfläche. Statt sich durch einzelne Ansichten zu tippen, können Nutzer und Nutzerinnen mehrere Tage nebeneinander betrachten und so ihre Termine übersichtlicher planen. Die Monatsansicht zeigt anstehende Verpflichtungen auf einen Blick, während Tages- und Wochenlisten direkt neben der Kalenderzeitleiste Platz finden. Mit dem Schnellplaner lassen sich Termine außerdem direkt im Kalender verschieben, und To-Dos bleiben neben den geplanten Ereignissen sichtbar. Eine Seitenleiste erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Kalendern, ohne dass die aktuelle Planung aus dem Blick gerät. Zusammengeklappt bleibt die App gewohnt handlich.

PDF Expert: PDFs ohne ständiges Zoomen bearbeiten

Auch PDF Expert (App Store-Link) nutzt das neue Format konsequent aus. Auf dem vollständig geöffneten iPhone Duo erinnert die Oberfläche an die iPad-Version: Ganze Dokumentseiten, eine Dateiseitenleiste, Registerkarten und die Bearbeitungswerkzeuge stehen gleichzeitig zur Verfügung. Dank Split View kann man zwei PDFs nebeneinander vergleichen oder ein Dokument parallel zu einer anderen App bearbeiten. Selbst unterschiedliche Faltpositionen berücksichtigt die App. Im Querformat lässt sich das halb geöffnete Gerät beispielsweise wie ein Buch nutzen, während das Scharnier als natürliche Trennung dient. Wird das iPhone während der Arbeit auf- oder zugeklappt, bleiben Dokument, aktuelle Seite und aktives Werkzeug erhalten. Für kurze Aufgaben wie das Prüfen eines Details oder das Unterschreiben eines PDFs funktioniert die App weiterhin als kompakte Einhandlösung.

Spark: E-Mails und Kalender auf einer Fläche

Bei Spark (App Store-Link) steht vor allem der neue nebeneinander angeordnete Posteingang im Mittelpunkt. Im aufgeklappten Zustand befindet sich die Nachrichtenliste auf einer Seite des Displays, während die ausgewählte E-Mail auf der anderen geöffnet bleibt. Das macht das Lesen und Beantworten von Nachrichten deutlich komfortabler, weil der Wechsel zurück zum Posteingang entfällt. Wird das Gerät geschlossen, wechselt Spark wieder zur gewohnten Einzelansicht. Auch bei teilweise aufgeklapptem iPhone Duo bleibt die App flexibel: Nutzer und Nutzerinnen können das Smartphone auf dem Schreibtisch aufstellen und beispielsweise vor einem Meeting ihren Kalender prüfen. Lesen, Schreiben, Kalender und Suche passen sich den verschiedenen Gerätepositionen an.

Documents: Dateien verschieben, vergleichen und verwalten

Der Dateimanager Documents (App Store-Link) bekommt mit dem großen Display und Split View gleich zwei wichtige Vorteile. Anhänge aus E-Mails oder Chats lassen sich direkt in die App ziehen, um sie dort zu unterschreiben, mit Anmerkungen zu versehen oder in andere Formate umzuwandeln. Wer mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten möchte, kann zudem zwei Documents-Fenster nebeneinander öffnen. Auch der integrierte Mediaplayer lässt sich parallel zu einem PDF oder einem gerade sortierten Ordner verwenden. Im aufgeklappten Zustand profitieren die User außerdem von vollständig sichtbaren PDF-Seiten, einem größeren Videoplayer und einer Dateiverwaltung, die mehr Inhalte aus lokalem Speicher und Cloud-Diensten gleichzeitig darstellen kann.

Scanner Pro: Mehr Platz für Scans und Dokumente

Scanner Pro (App Store-Link) nutzt die zusätzliche Displayfläche vor allem für die Kontrolle und Nachbearbeitung digitalisierter Dokumente. Die App scannt Papierunterlagen mit der Kamera oder wandelt vorhandene Fotos in Scans um. Dafür stehen verschiedene Modi bereit, darunter Dokumente, Bücher, QR-Codes und Textübersetzung. Auf dem geöffneten iPhone Duo lassen sich die Ergebnisse komfortabler überprüfen, bearbeiten und unterschreiben, bevor sie beispielsweise als PDF oder Word-Datei exportiert werden. Auch das Digitalisieren und Durchsuchen älterer Fotos soll von der größeren Arbeitsfläche profitieren. Readdle hat dafür nicht nur die Layouts, sondern auch Bedienelemente, Animationen und Barrierefreiheitsfunktionen an das neue Gerät angepasst.

Alle fünf Apps stehen bereits seit dem ersten Verkaufstag des iPhone Duo angepasst bereit. Die neuen Versionen von PDF Expert, Spark, Documents, Calendars und Scanner Pro sind seit dem 23. Oktober 2026 im App Store erhältlich. Weitere Infos gibt es auch im Blogbeitrag zum Thema von Readdle.