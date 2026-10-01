Readly: Magazin-Flatrate für 2 Monate lang für nur 1 Euro

Readly: Magazin-Flatrate für 2 Monate lang für nur 1 Euro

So viele Zeitschriften lesen, wie ihr wollt

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Readly auf dem iPhone im Zug

ANZEIGE. In diesem Jahr hat sich bei Readly einiges getan. Die für seine Magazin-Flatrate bekannte App hat sich mit dem französischen Unternehmen Cafeyn zusammengeschlossen und im Zuge dessen eine neue App mit überarbeiteter Oberfläche vorgestellt. Eines hat sich aber nicht verändert: Das Abonnement ist immer noch deutlich günstiger als der Kauf von zwei oder drei Zeitschriften pro Monat.

Vor allem natürlich dann, wenn es wieder eine Aktion gibt. Aktuell bekommt ihr über diesen Link zwei Monate für nur 1 Euro. Danach setzt sich das Abonnement für 14,99 Euro pro Monat fort und kann jederzeit gekündigt werden.


Das erwartet euch in Readly

Readly bündelt Tausende Magazine und Zeitungen aus Deutschland und anderen Ländern in einer einzigen App. Dabei ist die Auswahl ziemlich breit gefächert: Von Technik, Wirtschaft und Autos über Lifestyle und Unterhaltung bis hin zu aktuellen Nachrichten dürfte für die meisten Interessen etwas dabei sein.

Zu den verfügbaren Titeln gehören beispielsweise die WirtschaftsWoche, Computer Bild, auto
motor und sport, Cosmopolitan oder auch der Playboy. Ihr könnt euch also morgens über Wirtschaftsthemen informieren, zwischendurch einen Blick auf neue Technik werfen und abends auf der Couch durch ein Lifestyle-Magazin blättern, ohne dafür mehrere einzelne Abonnements abschließen zu müssen. Und falls euch unsere Apple-News nicht reichen, findet ihr auf Readly auch Zeitschriften wie die MacLife. Weil ihr euch bei Readly nicht auf einen einzigen Titel festlegen müsst, könnt ihr auch einfach mal in Magazine hineinschauen, die ihr normalerweise vielleicht nicht kaufen würdet.

Readly-App auf dem iPad

Praktisch ist außerdem die Download-Funktion. Magazine, Zeitungen und einzelne Artikel lassen sich vorher herunterladen und anschließend auch ohne Internetverbindung lesen. Das ist zum Beispiel unterwegs im Zug oder Flugzeug nützlich. Ebenfalls klasse ist der Zugriff auf das Archiv: Ihr bekommt nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern könnt problemlos auch ältere Exemplare lesen.

Wenn ihr es euch im Oktober und November mit ein paar Zeitschriften auf der Couch (oder wo auch immer ihr iPhone und vor allem iPad sonst noch nutzt) gemütlich machen wollt, dann schaut euch das aktuelle Angebot auf jeden Fall an. Für 1 Euro kann man ja wirklich nichts verkehrt machen.

Readly: Magazine & Zeitungen
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Readly: Magazine & Zeitungen
Entwickler: LeKiosque.fr SAS
Preis: Kostenlos+

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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