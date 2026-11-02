Reddit macht dicht: Künftig gibt es Inhalte nur noch mit Login

Wer Reddit (App Store-Link) bislang als offene Wissensquelle genutzt hat, muss sich möglicherweise bald umgewöhnen. Die Plattform plant einen grundlegenden Kurswechsel: Künftig sollen Inhalte überwiegend nur noch für angemeldete Nutzer und Nutzerinnen zugänglich sein. Damit verabschiedet sich Reddit ein Stück weit von seinem offenen Konzept.

Bislang konnten Besucher Beiträge, Diskussionen und Communitys ohne eigenes Konto durchstöbern. Das soll sich nun ändern. Wie Unternehmenschef Steve Huffman in einem Reddit-Beitrag angekündigt hat, will Reddit die neue Login-Pflicht zunächst in ausgewählten Märkten außerhalb der USA testen. Wann und in welchen Ländern die ersten Einschränkungen greifen, steht allerdings noch nicht fest.

Als Begründung führt Reddit mehrere Argumente ins Feld. Zum einen soll die Anmeldung das Nutzererlebnis verbessern und individuellere Empfehlungen ermöglichen. Zum anderen geht es um den Schutz vor automatisiertem Auslesen von Inhalten, dem sogenannten Scraping. Laut Huffman erfolgen viele unautorisierte Zugriffe über Seiten, die ohne Anmeldung erreichbar sind. Eine Login-Pflicht soll es Bots und anderen automatisierten Diensten erschweren, die riesigen Datenbestände der Plattform abzugreifen.

Gleichzeitig dürfte Reddit auch wirtschaftlich profitieren: Angemeldete User liefern mehr Informationen über ihre Interessen und ihr Verhalten. Diese Daten helfen dabei, Werbung gezielter auszuspielen. Im dritten Quartal 2026 verzeichnete Reddit durchschnittlich 130,3 Millionen täglich aktive Nutzer und Nutzerinnen. Davon waren 76,8 Millionen nicht angemeldet. Mehr als 80 Prozent der Monetarisierung entfielen allerdings bereits auf eingeloggte Personen und App-Besucher.

Was bleibt ohne Anmeldung noch sichtbar?

Ganz verschwinden soll der freie Zugang offenbar nicht. Huffman betonte, dass beispielsweise die Reddit-Startseite weiterhin ohne Konto erreichbar bleiben könnte. Auch Inhalte, die über geteilte Links oder Suchmaschinen aufgerufen werden, sollen zumindest teilweise sichtbar sein. Wie weit dieser Zugang tatsächlich reicht, ist allerdings noch offen. Reddit möchte zunächst ausprobieren, wo die Grenze zwischen angemeldeter und nicht angemeldeter Nutzung sinnvoll verläuft. Für User, die ihre Aktivitäten möglichst wenig mit einem persönlichen Konto verknüpfen möchten, soll außerdem der Inkognito-Modus der mobilen App überarbeitet werden. Eine Anmeldung bedeutet laut Huffman ausdrücklich nicht, dass Reddit den echten Namen oder die Identität kennen muss.

Der Zeitpunkt der Ankündigung kommt nicht von ungefähr. Reddit kämpft bereits mit rückläufigem Traffic über Suchmaschinen. Im Oktober registrierte das Unternehmen durchschnittlich mehr als eine Million weniger Suchmaschinen-Verweise pro Woche. Ein Grund dafür ist die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Suchfunktionen, die Antworten direkt anzeigen, statt Personen auf externe Webseiten weiterzuleiten. Für Reddit bedeutet das weniger Besucher und potenziell geringere Werbeeinnahmen. Die geplante Login-Pflicht könnte helfen, die Abhängigkeit von externen Suchmaschinen zu reduzieren und Nutzer stärker an die eigene Plattform zu binden.

Die geplante Änderung ist keineswegs der erste Versuch, den freien Zugriff auf Reddit einzuschränken. Bereits die kostenpflichtige Nutzung der Programmierschnittstelle API sorgte dafür, dass zahlreiche Drittanbieter-Apps ihren Betrieb einstellen mussten, darunter auch das bekannte Apollo for Reddit vom kanadischen Entwickler Christian Selig.

Auch bei RSS-Feeds und der öffentlichen API wurden die Zugriffsmöglichkeiten eingeschränkt. Gleichzeitig verdient Reddit weiterhin Geld mit Datenlizenzen, unter anderem durch Vereinbarungen mit KI-Unternehmen wie Google und OpenAI. Die ersten Tests der neuen Login-Strategie sollen in den kommenden Monaten außerhalb der USA starten.