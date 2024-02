Reeder: Entwickler Silvio Rizzi arbeitet an neuer Newsreader-App

Erst gestern haben wir über die kostenlose Indie-Newsreader-App feeeed berichtet, mit der sich zahlreiche News-Quellen in einer App versammeln lassen – darunter RSS-Feeds, YouTube-Konten, Mastodon-Accounts, Google-Newsletter, Subreddits und mehr. Ein seit längerem bestehender und sehr beliebter Newsreader ist Reeder 5 vom Entwickler Silvio Rizzi, der mittlerweile auch über zahlreiche Quellen-Integrationen, darunter Twitter/X und Reddit, verfügt.

Nun hat Silvio Rizzi bei Mastodon mitgeteilt, dass er seit dem letzten Jahr an einem ganz neuen Newsreader arbeitet. Die App soll plattformübergreifend für Apple-Geräte zur Verfügung gestellt werden, aber die bestehende Reeder 5-Anwendung für die meisten Nutzer und Nutzerinnen nicht ersetzen. Rizzi informiert:

„Es ist wohl an der Zeit für ein Update zu dem, woran ich im letzten Jahr gearbeitet habe: Eine neue App, komplett neu aufgebaut und von Grund auf neu durchdacht. Für viele Nutzer wird dies wahrscheinlich nicht den aktuellen Reeder (der nicht verschwindet) ersetzen. Es handelt sich nicht nur um einen RSS-Reader. Die App ermöglicht euch den Zugriff auf Inhalte aus verschiedenen anderen Quellen wie Podcasts, YouTube, Mastodon und mehr. Es wird nicht alles synchronisiert, sondern nur deine gespeicherten Elemente (Favoriten usw.). Es gibt keine Zählung der ungelesenen Artikel mehr, sondern die App merkt sich die Scroll-Positionen.“

Erhältlich für iPhones, iPads und den Mac

In einem zweiten Tröt berichtet Rizzi, dass sich die App bislang noch in der Entwicklung befinde, er aber auf eine Public Beta „irgendwann im Frühjahr“ hoffe. Die Anwendung soll für Mac, iPhone und iPad erscheinen.

Einige Mastodon-User, die auf Rizzis Ankündigung antworteten, verglichen seine neue App mit dem bereits bestehenden Projekt Tapestry von The Iconfactory, das aktuell bei Kickstarter nach Unterstützung sucht. 27 Tage vor dem Ende der Kampagne hat Tapestry bereits mehr als 100.000 Euro eingenommen, so dass das Projekt realisiert werden kann. Auch diese App soll „deine Lieblingsblogs, sozialen Medien und mehr in einer einheitlichen und chronologischen Zeitleiste“ anzeigen lassen.

Silvio Rizzis Reeder 5 (App Store-Link) steht nach wie vor für iOS und iPadOS als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro im deutschen App Store zum Download bereit. Auch eine macOS-Version (Mac App Store-Link) ist im Mac App Store für separate 9,99 Euro erhältlich. Sobald wir mehr über Rizzis neues App-Projekt erfahren, werden wir natürlich darüber im Blog berichten.